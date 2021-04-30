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غدًا.. تكريم البطل نبيل الشاذلي في قاعة مشاهير السباحة بالعالم

الجمعة 30/أبريل/2021 - 02:25 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يكرم الاتحاد الدولي للسباحة غدًا السبت الأول من مايو البطل المصري الأسطورة نبيل الشاذلى بدخوله قاعة المشاهير في الولايات المتحدة الأمريكية باعتباره أحد رموز السباحة الطويلة في عصرها الذهبي على مستوى العالم عقب احتفاظه باللقب العالمي بطل أبطال العالم في سباحة المسافات الطويلة لمدة ٤ سنوات متتالية من عام ١٩٦١ وحتى نهاية ١٩٦٤ فضلا عن عبوره المانش والعمل على تدريب العديد من الأبطال المصريين الذين نجحوا في تكرار الإنجاز على مدار السنوات الماضية. 

يعد البطل العالمي نبيل الشاذلى أحد أهم أساطير السباحة في العالم بأرقامه المميزة وهو ما جعل الاتحاد الدولي للسباحة يحرص على تكريمه بدخول قاعة المشاهير في اللعبة على مستوى العالم.

ومن أهم إنجازات الأسطورة نبيل الشاذلى في السباحة الطويلة هو منافسته البطل العالمي المصري عبداللطيف أبو هيف وتفوقه على سباح القرن العشرين ويعد الشاذلي وأبو هيف والبطل السوري محمد زيتون هم الذين سيطروا على أمجاد السباحة الطويلة في العالم بحقبة الستينات.

شارك البطل العالمي نبيل الشاذلى في تدريب وإعداد العديد من الأبطال على رأسهم أبطال مصر في البحرية المصرية على السباحة والغوص التي أسقطت المدمرة البحرية الإسرائيلية إيلات. 

جدير بالذكر أن الكابتن نبيل الشاذلى هو والد الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والانقاذ وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للعبة.

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