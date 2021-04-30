خطيب الجمعة ببني سويف: الإسلام يطبق مبدأ الأخذ بالمشورة وعدم الاستبداد بالرأي



أكد الدكتور مبروك محمد "إمام وخطيب مسجد الرضا" ببني سويف، أن الإسلام يطبق مبدأ الشورى في الإسلام وعدم الاستبداد بالرأي، مشيرًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يأخذ بمشورة الصحابة والنزول على رأي بعضهم.



جاء ذلك في خطبة الجمعة التي ألقاها، اليوم، بمسجد الرضا "المسجد الكبير" بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، والتي جاءت بعنوان "يوم بدر دروس وعبر"، وذلك بحضور المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، الدكتورعاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، الشيخ عمر الناطورى مدير إدارة أوقاف البندر، ومحمد رياض، وعلاء الصغير نائبي رئيس مدينة بني سويف.



وأكد الدكتور مبروك محمد، أن يوم بدر من أيام الله سبحانه وتعالي، حيث جاء فيه التثبيت والتأييد من الله عزوجل لعباده المؤمنين الذين أوذوا وأخرجوا من ديارهم بغير حق فأذن الله لهم بأن يدفعوا الظلم عن دينهم ووطنهم وأنفسهم وبشرهم بالنصر العظيم، مبينًا أن يوم بدر "غزوة بدر الكبرى والتي وقعت في الــ17 من شهر رمضان للسنة الثانية من الهجرة" سماه الله بيوم الفرقان الذي فرق به بين الحق والباطل.



وأشار خطيب إلى جملة من الدروس والعبر التي تجلت في ذلك اليوم المشهود منها: تطبيق مبدأ الشورى في الإسلام وعدم الاستبداد بالرأي وأخذ مشورة الصحابة والنزول على رأي بعضهم، والتخطيط المحكم والأخذ بالأسباب مع صدق التوكل على الله المبنى على البعد عن موانع النصر من الاختلاف والتفرق والتنازع، واستدامة الذكر والتضرع وطلب العون من الله، وغيرها من الدروس والعبر التي جسدت قيم ومبادئ الإسلام العظيمة.



جاء ذلك وسط التزام بضوابط وزارة الأوقاف وتطبيق التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية، التي تنفذها الدولة لمجابهة جائحة فيروس كورونا، خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات وإحضار المصلية الشخصية "سجادة صلاة" والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المصلين.

