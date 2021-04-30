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معدل البطالة في منطقة اليورو يتراجع إلى 8.1% خلال مارس

الجمعة 30/أبريل/2021 - 03:26 م
بوابة الفجر
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أعلن مكتب الاحصاء التابع للاتحاد الأوروبي في تقديرات أولية أن معدل البطالة في منطقة اليورو تراجع إلى 8.1 في المائة في مارس الماضي.

وأظهرت البيانات التي نشرت اليوم تراجع البطالة في مارس بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بالشهر السابق.

ولكن نسبة البطالة مازالت أعلى من معدلات ما قبل جائحة كورونا حيث كانت نسبة العاطلين عن العمل في مارس 2020 تبلغ 7.1 في المائة.

وفيما يتعلق بالدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بلغت نسبة البطالة في مارس 7.3 في المائة، في تراجع من 7.4 في المائة في فبراير، ولكنها جاءت أعلى من نسبة البطالة التي تم تسجيلها في مارس 2020 وبلغت 6.4 في المائة.

وتشير تقديرات وكالة الإحصاء الأوروبية إلى أن عدد العاطلين عن العمل خلال مارس بلغ 15.5 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي و13.2 مليون شخص في منطقة اليورو.

وتشير بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن تعداد السكان في الاتحاد الأوروبي يبلغ قرابة 449 مليون نسمة من بينها 65 في المائة في سن العمل.

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