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عاجل- تعرف على نتيجة قرعة مواجهات ربع نهائي كأس الكونفدرالية

الجمعة 30/أبريل/2021 - 02:27 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية على مواجهات قوية بين الفرق الثمانية المشاركة فى البطولة من بينهم ممثل مصر نادي بيراميدز.

وجاءت قرعة الكونفدرالية كالاتي:- 

الصفاقسي التونسي × شبيبة القبائل الجزائري

أورلاندو الجنوب إفريقي × الرجاء المغربي 

بيراميدز × إنييمبا النيجيري 

القطن الكاميروني × جراف دي كارا السنغالي

وكان بيراميدز قد صعد لدور الثمانية بعد التأهل كثان للمجموعة خلف الرجاء البيضاوي المغربي.

ويذكر أن نهضة بركان المغربي هو من حقق لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي بعد الفوز على بيراميدز فى المباراة النهائية.

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