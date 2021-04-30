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الاقتصاد الألماني ينكمش 1.7% في الربع الأول بسبب إغلاقات كورونا

الجمعة 30/أبريل/2021 - 03:48 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة فاقت التوقعات بلغت 1.7 بالمئة في الربع الأول من العام، إذ أد‭‭‬ت‭‬‬ إجراءات الإغلاق المفروضة منذ نوفمبر لاحتواء فيروس كورونا إلى تقويض الاستهلاك الخاص في أكبر اقتصاد أوروبي.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي “تسببت أزمة فيروس كورونا في تراجع آخر في الأداء الاقتصادي في بداية 2021… أثر ذلك على استهلاك الأسر على وجه الخصوص، بينما دعمت صادرات السلع الاقتصاد”.

كان استطلاع رأي أجرته رويترز قد أشار إلى انكماش 1.5 بالمئة في الربع الأول.

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