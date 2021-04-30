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مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في الصين يتراجع إلى 51.1 خلال أبريل

الجمعة 30/أبريل/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات من الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الجمعة أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في الصين سجل 51.1 في أبريل، بانخفاض طفيف عما كان مسجلا عند 51.9 في مارس الماضي.

وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، بينما تعكس القراءة أدناه الانكماش.

قال تشاو تشينغ خه، الإحصائي بالهيئة الوطنية للإحصاء، إن قطاع التصنيع في الصين حافظ على نمو مطرد في أبريل.

وأشار تشاو إلى أن مؤشر مديري المشتريات في القطاع التصنيعي واصل التوسع على أساس الانتعاش الواضح في الشهر السابق، حيث ضعف إلى حد ما ولكن لايزال أعلى من مستوى نفس الفترة في عامي 2019 و2020.

واستقر المؤشر الفرعي للإنتاج عند 52.2، بانخفاض 1.7 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما انكمش المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة 1.6 نقطة مئوية ليصل إلى 52، مما يشير إلى تباطؤ في توسع الإنتاج والطلب في قطاع التصنيع.

وبلغ مؤشر مخزون المواد الخام 48.3 في المائة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، دون النقطة الحرجة البالغة 50، مما يشير إلى انخفاض مخزون المواد الخام الرئيسية في قطاع التصنيع مقارنة بالشهر السابق.

كما أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير التصنيعي في الصين جاء عند 54.9 في أبريل، بانخفاض 1.4 نقطة مئوية عن مارس الماضي.

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