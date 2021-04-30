تنطلق في مايو.. كل ما تريد معرفته عن الامتحانات التكميلية



يستعد الطلاب خلال الفترة المقبلة لعقد امتحانات تكميلية وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية والتعليم، في ضوء قرارتها بشأن إنهاء العام الدراسي.





وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن قراراتها باعتبار نهاية العام الدراسي الجاري 20202021 لسنوات النقل أخر أبريل الجاري، وذلك بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، حيث قالت الوزارة في بيان رسمي صادر عنها أن تكون نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الامتحانات التكميلية التي تعقد في مايو المقبل:





- في حال عدم حصول الطالب على نسبة نجاح ٢٥٪ من الدرجة العظمى للمادة أو ٥٠٪ من درجات النهاية العظمى لمجموع الورقة الامتحانية تعتبر نتيجة الطالب عدم اجتياز ويعقد له امتحان تكميلي خلال شهر مايو.



- الامتحان التكميلي للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي سيقام يوم الإثنين الموافق 10 مايو 2021 في نفس التوقيت، ويجرى الامتحان في جميع المواد بنظام ورقة الاختبار متعدد التخصصات، على أن يكون الامتحان فيما تم دراسته في الفصلين الدراسيين الأول والثاني، على أن يكون زمن الامتحان ساعتان من التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة.



- سيتم البدء في وضع أسئلة الامتحانات التكميلية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام عقب أجازة شم النسيم، حيث تم تكليف الموجهين بالبدء في وضع أسئلة الامتحانات طبقا لمواصفات الورقة الامتحانية التي حددتها وزارة التربية والتعليم وفقا لأسئلة الامتحان المجمع أو متعدد التخصصات.



- الامتحان التكميلى لطلاب الثانوية العام لمن لم يحصل على 50% في الورقة الامتحانية لشهر أبريل، موضحة أن امتحان الترم الأول لطلاب أولى وثانية ثانوى كان للاجتياز فقط، ولكن امتحان شهر أبريل الورقى مخصص لها 100% من درجة المادة ومن ثم درجة الطالب تحسب وفقا ما يحصل عليه من درجة في شهر امتحان شهر أبريل.



- احتساب درجات الترم الثانى، تشمل امتحانى شهرى مارس الماضى وأبريل، تضاف إلى الدرجة التى حصل عليها التلميذ فى الفصل الدراسى الأول للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، وتحسب بعد ذلك درجة الطالب النهائية، حيث يمثل الترم الثانى 50% من المجموع الكلى للعام الدراسى، بالإضافة إلى 50% أخرى هى نتيجة الفصل الدراسي الأول.





- الامتحانات التي تعقد في مايو ستكون في المواد التي لم يحقق فيها الطالب نسبة النجاح وليس في كل المواد الدراسية.











