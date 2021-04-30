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عاجل.. السيسي يوجه التعازي إلى الهند في ضحايا كورونا
الجمعة 30/أبريل/2021 - 02:45 م
هدى عبدالرازق
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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على "الفيس بوك" التعازي إلى دولة الهند في ضحايا جائحة كورونا.
وكتب الرئيس السيسي، "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري، أتقدم بخالص التعازي إلى حكومة الهند وشعبها الصديق في ضحايا جائحة كورونا".
وأضاف: "ونأمل في أن تتمكن من تجاوز هذه الفترة العصيبة في أسرع وقت ممكن، متمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين والسلامة للشعب الهندي الصديق، وأؤكد تضامن مصر الكامل مع الهند في جهودها لمواجهة هذه الظروف".
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