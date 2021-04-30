Advertisements

عاجل.. السيسي يوجه التعازي إلى الهند في ضحايا كورونا

الجمعة 30/أبريل/2021 - 02:45 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على "الفيس بوك" التعازي إلى دولة الهند في ضحايا جائحة كورونا.

وكتب الرئيس السيسي، "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري، أتقدم بخالص التعازي إلى حكومة الهند وشعبها الصديق في ضحايا جائحة كورونا".

وأضاف: "ونأمل في أن تتمكن من تجاوز هذه الفترة العصيبة في أسرع وقت ممكن، متمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين والسلامة للشعب الهندي الصديق، وأؤكد تضامن مصر الكامل مع الهند في جهودها لمواجهة هذه الظروف".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر السيسي

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

شوبير يكشف مفاجأة بشأن "الشناوي"

منذ حوالي 4 ساعات

إدارة الأهلي تحقق حلم موسيماني الذي طال انتظاره

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت في التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام الجونة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل- تعرف على نتيجة قرعة مواجهات ربع نهائي كأس الكونفدرالية

منذ 40 دقيقة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

استشاري طب وقائي يكشف الحل الوحيد لوقف زيادة إصابات كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات كورونا وارتفاع في الوفيات

منذ حوالي 13 ساعة

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. سقوط 40 قتيلا وإصابة 50 آخرين في حادث التدافع بإسرائيل

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 17 ساعة

انطلاق مراسم سحب قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:27 م

عاجل- تعرف على نتيجة قرعة مواجهات ربع نهائي كأس الكونفدرالية

استشاري طب وقائي يكشف الحل الوحيد لوقف زيادة إصابات كورونا (فيديو)

01:11 م

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

10:20 ص

شوبير يكشف مفاجأة بشأن "الشناوي"

11:34 ص

إدارة الأهلي تحقق حلم موسيماني الذي طال انتظاره

01:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى