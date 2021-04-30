عاجل.. السيسي يوجه التعازي إلى الهند في ضحايا كورونا

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على "الفيس بوك" التعازي إلى دولة الهند في ضحايا جائحة كورونا.





وكتب الرئيس السيسي، "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري، أتقدم بخالص التعازي إلى حكومة الهند وشعبها الصديق في ضحايا جائحة كورونا".



