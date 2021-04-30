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مجلس الاتحاد الروسي يتلقى دعوة لمراقبة الانتخابات الرئاسية في سوريا

الجمعة 30/أبريل/2021 - 02:47 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن مجلس الاتحاد الروسي، اليوم الجمعة، أنه تلقى دعوة رسمية للإشراف على مراقبة الانتخابات الرئاسية في سوريا، وأنه سيشكل وفدا للقيام بهذه المهمة.

 

وفي وقت سابق أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن استعدادها لإرسال مراقبين إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا المقرر إجراؤها يوم 26 مايو المقبل.

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