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القليوبية تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 30/أبريل/2021 - 02:54 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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سجلت محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية.

وسجل مركز ومدينة بنها الأعلى في نسب الإصابة بـ 5 حالات، يليه مركز طوخ بـ 4 حالات، والخانكة بـ3 حالات، وكفر شكر وشبين القناطر بحالتين لكل منهما، والقناطر الخيرية بحالة واحدة، فيما سجلت 5 مدن ومراكز أخرى صفر إصابة بالفيروس، هي العبور وشرق وغرب شبرا الخيمة وقليوب وقها، ليستقر عدد الإصابات منذ بدأ الجائحة وحتى اليوم بالقليوبية عند 15824 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات اليوم على الأرقام التالية، مركز ومدينة الخانكة 1280، والعبور 213 حالة، والقناطر الخيرية 983، وبنها 4914 حالة، وشرق شبرا 1603 وغرب شبرا 1528 وشبين القناطر 1048 وطوخ 2088 وقليوب 1134 وقها 106 وكفر شكر 927.

من ناحية أخرى، قالت الدكتورة أمنية خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمي، المخصص لعزل واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، في تصريحات، إن المستشفى استقبل اليوم 12 حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، مضيفة أنه جرى صرف علاج كورونا لـ3 منهم وإعطائهم تعليمات العزل المنزلي.

وأضافت خليفة، أن المستشفى محتجز به حاليا 57 حالة، منهم 15 حالة بالعناية المركزة و42 بالقسم الداخلي.

وأوضحت، أن جميع المرضى المحتجزين بالمستشفى حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج، وأن المستشفى لا يعاني من أي نقص سواء في الأدوية أو المستلزمات.

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