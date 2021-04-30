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تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

الجمعة 30/أبريل/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره ليفربول، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وتقام مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره ليفربول، على أرضية ملعب أولد ترافورد، معقل الشياطين الحمر.


ويحتل مانشستر يونايتد وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز السادس برصيد 54 نقطة.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

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