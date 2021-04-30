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عاجل- مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 30/أبريل/2021 - 03:03 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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كشفت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، مواجهة صعبة وقوية للنادي الأهلي، حامل لقب البطولة في النسخة الماضية.

وأقيمت مراسم قرعة ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في مقر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة "كاف"، اليوم الجمعة بحضور مندوبي الأندية.

وشهدت القرعة، مواجهة صعبة وقوية للنادي الأهلي، بعدما أوقعته ضد صن داونز الجنوب إفريقي، وهي مواجهة متكررة للنسخة الأخيرة.

وجاءت نتائج قرعة مباريات ربع النهائي كالآتي:

الأهلي ضد صن داونز الجنوب أفريقي

مولودية الجزائر ضد الوداد المغربي

شباب بلوزداد ضد الترجي التونسي

كايزر شيفز ضد سيمبا التنزاني

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