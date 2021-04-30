تعرف على موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

أجريت قبل قليل مراسم سحب قرعة الدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا والتى أقيمت بمقر الاتحاد الإفريقى بالقاهرة.





وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية أبرزها مواجهة الأهلى أمام صنداونز الجنوب إفريقى فى مواجهة متكررة لمباراة الموسم الماضى.





فيما يواجه شباب بلوزداد الجزائرى نظيره الترجى التونسى ، يواجه كايزر تشيفز الجنوب إفريقى منافسه سيمبا التنزانى ، يواجه مولودية الجزائر نظيره الوداد المغربى.





وتقام مباريات الذهاب من ١٤ حتى ١٦ مايو على ملاعب الفرق المذكورة أولا بينما تقام جولة الإياب فى الفترة من ٢١ حتى ٢٣ مايو.



