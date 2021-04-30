Advertisements

تعرف على موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 30/أبريل/2021 - 03:06 م
الاهلي
الاهلي
هيثم حبيب
Advertisements
أجريت قبل قليل مراسم سحب قرعة الدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا والتى أقيمت بمقر الاتحاد الإفريقى بالقاهرة.

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية أبرزها مواجهة الأهلى أمام صنداونز الجنوب إفريقى فى مواجهة متكررة لمباراة الموسم الماضى.

فيما يواجه شباب بلوزداد الجزائرى نظيره الترجى التونسى ، يواجه كايزر تشيفز الجنوب إفريقى منافسه سيمبا التنزانى ، يواجه مولودية الجزائر نظيره الوداد المغربى.

وتقام مباريات الذهاب من ١٤ حتى ١٦ مايو على ملاعب الفرق المذكورة أولا بينما تقام جولة الإياب فى الفترة من ٢١ حتى ٢٣ مايو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قرعة دوري ابطال افريقيا ربع نهائي دوري الابطال الاهلي

أخبار تهمك

إدارة الأهلي تحقق حلم موسيماني الذي طال انتظاره

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل- مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ حوالي 23 ساعة

قرار عاجل من المترو بسبب حرارة الجو

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. سقوط 40 قتيلا وإصابة 50 آخرين في حادث التدافع بإسرائيل

منذ حوالي 14 ساعة

استشاري طب وقائي يكشف الحل الوحيد لوقف زيادة إصابات كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- تعرف على نتيجة قرعة مواجهات ربع نهائي كأس الكونفدرالية

منذ ساعة و نصف

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 17 ساعة

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

لقب قاري وذكرى أليمة في تاريخ مواجهات الأهلي وصنداونز قبل صدام دوري الأبطال (أرقام)

منذ 34 دقيقة

شوبير يكشف مفاجأة بشأن "الشناوي"

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من ضم صفقة مدوية

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:29 م

قرار عاجل من المترو بسبب حرارة الجو

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

03:06 م

عاجل- تعرف على نتيجة قرعة مواجهات ربع نهائي كأس الكونفدرالية

02:27 م

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

10:20 ص

عاجل- مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

03:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى