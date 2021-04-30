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مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 30/أبريل/2021 - 03:06 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021 والتي تقام حاليا بالمقر الرئيسي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالقاهرة، عن مواجهة الأهلي مع فريق صن داونز الجنوب أفريقي. 


وتأهل الأهلي لدور الثمانية للبطولة الأفريقية، بعد أن تأهل كوصيف للمجموعة الأولى ب8 نقاط خلف فريق سيمبا المتصدر الذي يمتلك 13 نقطة.

وجاءت نتائج قرعة مباريات ربع النهائي كالآتي:

الأهلي ضد صن داونز الجنوب أفريقي

مولودية الجزائر ضد الوداد المغربي

شباب بلوزداد ضد الترجي التونسي

كايزر شيفز ضد سيمبا التنزاني

ومن المنتظر أن تقام مباريات دور الذهاب لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أحد أيام 15 أو 16 أو 17 من مايو المقبل، على أن تقام مباريات الإياب في أحد أيام 25 أو 26 أو 27 من الشهر نفسه.

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