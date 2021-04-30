عاجل.. محافظ القاهرة يأمر بغلق الحدائق والمنتزهات خلال أعياد شم النسيم

قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، غلق جميع الحدائق والمنتزهات خلال أعياد شم النسيم، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا لانتشار فيروس كورونا، كما شدد على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين خلال أعياد شم النسيم.





وأصدر محافظ القاهرة تعليماته لرؤساء الأحياء باستمرار الحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم وصرامة، مع متابعة الالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد غلق المحال والمطاعم، مؤكدا أنه سيتم التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهي التي تخالف تطبيق قرارات الإجراءات الاحترازية وغلقها فورا.





كما شدد محافظ القاهرة على تطبيق القرارات الصادرة بمنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية.



