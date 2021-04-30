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الكرملين يشيد بأداء الحكومة الروسية لتعافي الاقتصاد الوطني

الجمعة 30/أبريل/2021 - 03:11 م
بوابة الفجر
وكالات
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن إجراءات الحكومة الروسية ساهمت في تقليل تداعيات الأزمة الاقتصادية، التي ظهرت بسبب جائحة فيروس كورونا، على المواطنين الروس.

 

وردا على سؤال حول تعافي الاقتصاد الروسي وعن الوقت الذي سيشعر فيه المواطنون الروس بهذا التعافي، قال بيسكوف للصحفيين، إن "الإجراءات التي يتم اتخاذها بنشاط وحيوية من قبل قيادة الدولة والحكومة (الروسية) جعلت ذلك (التعافي) ممكنا بالفعل، وجعلت من الممكن تقليل العواقب السلبية لهذه الأزمة، ومع ذلك للأسف لا يمكن لهذه الإجراءات أن تخلصنا تماما من التداعيات، لكن العمل جار".

 

وفي وقت سابق، ذكرت هيئة الاحصاء الروسية "روس ستات" أن الدخل الحقيقي للمواطنين الروس انخفض في الربع الأولى من 2021 بنسبة 3.6%.

 

وللمقارنة مع العام الماضي، كان المؤشر قد سجل انخفاضا بنسبة 0.9% في الربع الأخير من 2020.

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