طعنة نافذة بالبطن.. التحقيق في واقعة قتل سباك لجاره بالخليفة

فتحت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، التحقيقات في واقعة قيام سباك بطعن عاطل بسلاح أبيض محدثا أصابته، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسب قيام الثاني بمعاكسة شقيقة الأول بمنطقة الخليفة.



وكشفت تحقيقات النيابة أن المجنى عليه قاما بمعاكسة شقيقة المتهم لأكثر من مرة المتهم، ويوم الواقعة قاما بمعاكستها فى نهار رمضان فاشتكت للمتهم الأمر الذي أغضبه، وذهب اليه لمعاتبته فنشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها بالتعدي عليه بسلاح أبيض " سكين " بطعنه نافذة بالبطن.



وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أستعلمت عن حالة المجنى عليه تمهيدا للاستماع إلى أقواله.





كان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة تلقي، إخطارا من قسم شرطة الخليفة يفيد بتلقي إشارة من مستشفى المنيل الجامعي باستقبالها المجنى عليه، مصاب بجرح طعني، وبانتقال قسم شرطة الخليفة والفحص وسؤال المصاب تبين حدوث مشادة كلامية بينه وبين أحد جيرانه سباك.



وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث لضبط المتهم، وبإعداد الأكمنة تم ضبطه، وبتفتيشه عثر بحيازته سكين مستخدم في الواقعة، وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترف بارتكابه الواقعة لقيام المجني عليه بمعاكسة شقيقته، تحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.