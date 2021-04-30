الري: تأهيل 33 ترعة بـ اسنا

أعلنت الإدارة العامة لقناطر إسنا الجديدة عن تأهيل 33 ترعة بزمام هندستى رى إسنا وأرمنت مؤكدة أنه جارى أعمال صب الخرسانة بترعة الساحل ١ وفرع اسنا الغربية وجنابية الرياينة



وقالت وزارة الموارد المائية والري في بيان لها أنه جاري تدعيم وتحديث الهويس الملاحى الشرقى لقناطر إسنا الجديدة مؤكدة أنه تم إستكمال جميع التجارب لتشغيل الهويس الملاحى الشرقى بنجاح وتم تجربة حساب زمن الملء والتفريغ لحوض الهويس ولوحظ عدم تجاوز دورة الملء والتفريغ مدة 15 دقيقة وهى تعد مدة مثالية للدورة وذلك بعد نهو أعمال الصيانة لجميع أجزاء الهويس.



وأضافت الوزارة خلال البيان انه تم مراقبة ضغوط منظومة التشغيل الهيدروليكيه ووجدت جميعها فى الحدود المنصوص عليها طبقا لما هو وارد بكتيب التشغيل والصيانة وتم استئناف أعمال الملاحة عبر الهويس الملاحى إعتبارا من يوم السبت الموافق الأول من شهر مايو 2021.

