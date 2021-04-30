تنظيم الاتصالات يصدر تقرير قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الأول لعام 2021





في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين؛ أصدر اليوم المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز تقريره لنتائج قياسات الربع الأول لعام ٢٠٢١(الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢١).





يعرض التقرير مؤشرات جودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري؛ حيث تم اجراء اختبارات قياسات جودة خدمات الهاتف المحمول لعدد ٨١ منطقة (مدينة وحي)، مع زيادة القدرات الفنية لإجراء القياسات الميدانية للوصول إلى المستوى الإداري الثالث في الطرق والمدن والاحياء، وذلك باستخدام سيارات القياس لمسافات تصل إلى أكثر من ١٠٠ ألف كم على مدار الثلاثة أشهر.





وقد تم رصد تحسن جودة الخدمة في 6 مناطق خلال الربع الأول 2021، نتيجة التنسيق المستمر مع المشغلين لحل مشاكل جودة الخدمة، بينما مازالت 44 منطقة تعاني من سوء جودة الخدمة، وجاري العمل مع المشغلين لتحسين جودة الخدمات المقدمة بها، من خلال تسريع آليات بناء الأبراج، وتجهيز الشبكات الحالية للعمل بالترددات الجديدة مما يساهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين بهذه المناطق.





فيما يلي إجمالي اعداد المناطق (المدن والأحياء) التي تم رصد انها تعاني من مشاكل في جودة الخدمات الصوتية فيالربع الأولمن عام ٢٠٢١:





فودافون: من أصل ٨١ مدينة وحي تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد إجمالي عدد ٢١ منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها الدلتا والصعيد والقناة.

أورانج: من أصل ٨١ مدينة وحي تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد ٣١ منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها الدلتا والقاهرة والإسكندرية.

اتصالات: من أصل ٨١ مدينة وحي تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد ٣٧ منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها الصعيد والدلتا والإسكندرية.

وي: من أصل ٨١ مدينة وحي تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد ٥٤ منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها القاهرة والصعيد والدلتا.

• مؤشرات قياس جودة الخدمات الصوتية:

1. مؤشر عدم بدء المكالمة:

بلغ إجمالي عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة الصوتية فيما يتعلق بمؤشرعدم بدء المكالمة:

• ٧٣ منطقة لشهر يناير مقسمة كالآتي (٩مناطق لشركة فودافون –١٢ منطقة لشركة أورانج –١٧ منطقة لشركة اتصالات –٣٥ منطقة لشركة وي)

• ٦٥ منطقة لشهر فبراير مقسمة كالآتي (١٢ منطقة لشركة فودافون –١٣ منطقة لشركة أورانج –١٣ منطقة لشركة اتصالات –٢٧ منطقة لشركة وي)

• ٥٧ منطقة لشهر مارس مقسمة كالآتي (٧مناطق لشركة فودافون –٢٠ منطقة لشركة أورانج –١١ منطقة لشركة اتصالات –١٩ منطقة لشركة وي)

تحسن عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة في مؤشر عدم بدء المكالمة لشركات فودافون، اتصالات ووي في شهر مارس ٢٠٢١ مقارنة بشهر يناير ٢٠٢١ بينما تم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة في مؤشر عدم بدء المكالمة لشركة اورانج في شهر مارس ٢٠٢١ مقارنة بشهر يناير ٢٠٢١.









2. مؤشر جودة صوت المكالمة:

بلغ عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة الصوتية فيما يتعلق بمؤشر جودة صوت المكالمة:

• ١٢ منطقة لشهر يناير مقسمة كالآتي (٦مناطق لشركة فودافون –٢ منطقة لشركة أورانج –منطقة واحدة لشركة اتصالات –٣ مناطق لشركة وي)

• ٧مناطق لشهر فبراير مقسمة كالآتي (٤ مناطق لشركة فودافون –منطقتانلشركة أورانج– منطقة واحدة لشركة وي)

• ٨مناطق لشهر مارسمقسمة كالآتي (منطقتان لشركة فودافون – ٣ مناطق لشركة أورانج - منطقة واحدة لشركة اتصالات - منطقتان لشركة وي)

تحسن عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة في مؤشر جودة صوت المكالمة لشركتي فودافون ووي، في شهر مارس 2021 مقارنة بشهر يناير 2021، مع ثبات عدد المناطق المتأثرة لشركة اتصالات، بينما تم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة في مؤشر جودة صوت المكالمة لشركة اورانج في شهر مارس 2021 مقارنة بشهر يناير 2021.

3. مؤشر عدم اكتمال المكالمة:

بلغ إجمالي عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة الصوتية فيما يتعلق بمؤشرعدم اكتمال المكالمة:

• ٢١منطقة لشهر يناير مقسمة كالآتي (منطقة واحدة لشركة فودافون –٤ مناطق لشركة أورانج –١٢ منطقة لشركة اتصالات –٤ مناطق لشركة وي)

• ١٧ منطقة لشهر فبراير مقسمة كالآتي (منطقتان لشركة فودافون – منطقتان لشركة أورانج –٧مناطق لشركة اتصالات –٦ مناطق لشركة وي)

• ١٠ منطقة لشهر مارس مقسمة كالآتي (منطقة واحدة لشركة فودافون– ٦مناطق لشركة اتصالات –٣ مناطق لشركة وي)

تحسن عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة في مؤشر عدم اكتمال المكالمة لشركات اورانج واتصالات ووي في شهر مارس 2021 مقارنة بشهر يناير 2021، مع ثبات عدد المناطق المتأثرة لشركة فودافون.

• مؤشر قياس سرعة تنزيل البياناتDownload:

1. متوسط سرعة تنزيل البيانات

لوحظ انخفاض متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركتي فودافون واتصالات خلال شهر مارس مقارنة بشهر يناير،مع ثبات شركتي اورانج ووي عن نفس الفترة، حيث تبين مايلي:

• انخفض متوسط سرعة تنزيلالبيانات لشركة فودافون في شهر مارس ليصبح ٢٤ميجابت في الثانية مقارنة بــ ٢٥ ميجابت في الثانية بشهر يناير.

• استقر متوسط سرعة تنزيلالبيانات لشركة أورانج في شهر مارس مقارنة بشهر يناير ليسجل ٢٤ ميجابت فى الثانية.

• انخفض متوسط سرعة تنزيلالبيانات لشركة اتصالات في شهر مارس ليصبح ١٩ ميجابت في الثانية مقارنة بــ ٢٠ ميجابت في الثانية بشهر يناير.

• استقر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة وي في شهر مارس مقارنة بشهر يناير ليسجل ٢١ ميجابت فى الثانية.

ومن الجدير بالذكر ان أقل سرعات تنزيل بيانات تم تسجيلها وفقا لكل مشغل (لنسبة 10% فقط من عينات القياس) مع ملاحظة ان الحد الأدنى المقبول هو 5 ميجابت/ثانية بلغت كالآتي:

• فودافون: 4 ميجابت/ثانية خلال الفترة من يناير لمارس 2021.

• اورانج: 6 ميجابت/ثانية خلال شهري يناير ومارس 2021.

• اتصالات: 5 ميجابت/ثانية خلال الفترة من يناير لمارس 2021.

• وي: 5ميجابت/ثانية خلال الفترة من يناير لمارس 2021.

إجراءات اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالاتلرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين

١.مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمركز تلقى شكاوى المستخدمين

مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمركز تلقي شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات (١٥٥)، ليعمل طوال أيام الأسبوع بواقع ١٤ ساعة يوميا، وذلك لضمان تلقي شكاوى الجودة على مدار اليوم والتي تتعدى الـ ٥٠ألف شكوى خلال الربع الواحد.

2. مضاعفة غرامات المشغلينالخاصة بانخفاض مؤشرات جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين عن المعايير المحددة لها

قام الجهاز بتعديل لائحة الجزاءات الخاصة بجودة خدمات الاتصالات المقدمة من المشغلين، وعلى آثرها قام بمضاعفة الغرامات المطبقة، وتم اخطار المشغلين على البدء في تنفيذ لائحة الجزاءات الجديدة في النصف الثاني من عام 2021.

3. وضع آلية جديدة لمراقبة زمن حل شكاوى المستخدمين الخاصة بجودة خدمات الاتصالات

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوضع آلية جديدة لقياس زمن حل شكاوى المستخدمين منذ وقت تقديمها لدى المشغل، مع تطبيق غرامات على الشكاوى التي تتعدى الحد الأقصى للوقت المحدد للحل طبقًا لنوع كل شكوى، وذلك بعد رصد زيادة عدد شكاوى المستخدمين من بطء حل شكواهم لدى مشغليهم، والبدء في تنفيذها في النصف الثاني من عام 2021.

٤.تمكين المستخدم من الاستعلام عن او الغاء الخدمات الترفيهية

أطلق الجهاز خدمة الكود المختصر المجانـي (*155#) للحد من ظاهرة اشراك المستخدمين في خدمات بدون علمهم او رغبتهم، وتمكن الخدمة الجديدة المستخدم من الاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة، في حالة عدم رغبته، لدى الأربع مشغلين (الخدمات الترفيهية)، كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية وغيرها. وبلغ العدد الإجمالي لمرات استخدام الكود منذ اطلاق الخدمة في اول يناير ٥٫٥ مليون استعلام/ الغاء.



