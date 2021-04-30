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يمثلن 25%.. مستورة الشمري: البرلمان العربي يسعى لرفع نسبة مشاركة المرأة به

الجمعة 30/أبريل/2021 - 03:27 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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أكدت الدكتورة مستورة الشمري رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، أن البرلمان العربي يولي اهتماما كبيرا بدعم وتمكين المرأة العربية ودعم قدراتها في جميع المجالات، مؤكدة أنها تحظى بأولوية متقدمة في إستراتيجية العمل الجديدة للبرلمان العربي، وذلك تقديراً للإنجازات الكبيرة التي حققتها المرأة العربية، وإدراكاً لحجم وعِظم المسئولية الكبيرة التي تتحملها في بناء وتنمية أسرتها الصغيرة ووطنها ومجتمعها العربي الكبير، جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر نظمه الاتحاد البرلماني الدولي وبرنامج الشراكة من أجل الجندر الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

 

وأشارت" الشمري"؛ خلال كلمتها، إلى أن جهود البرلمان العربي في هذا الصدد بشأن إعداد مشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضد المرأة في العالم العربي، وذلك في إطار رؤية البرلمان العربي لمناهضة العنف ضدها في كافة المجالات .

 

ولفتت" الشمري"؛ إلى أن البرلمان العربي يحث كافة المؤسسات المعنية في الدول العربية إلى مساندة ودعم المرأة العربية بشكل عام، والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية السلبية على المرأة والفتاة التي تسببت فيها جائحة كورونا، مؤكدة أن البرلمان العربي يشدد على ضرورة وأهمية العمل معاً من أجل برلمانات تدعم تكافؤ حقيقي للفرص بين الجنسين، مستعرضة تحركات البرلمان العربي في دعم المرأة والتي ترجمت إلى واقع، مشيرة إلى أن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان العربي تصل إلى 25 في المائة ، ونسعى إلى زيادة هذه النسبة، كأحد محاور إستراتيجية العمل الجديدة، لتصبح الأعلى بين البرلمانات الإقليمية.

 

وأضافت: كما تم تشكيل مجموعة عمل رفيعة المستوى داخل البرلمان العربي من البرلمانيات تركز على النوع الاجتماعي وتقديم الدعم الفني والبرلماني للبرلمانيات وذلك بالتنسيق مع المنظمات المعنية بشؤون المرأة.

 

ونوهت "الشمري"، بأن صاحب المعالي عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي تبنى إقامة منتدى برلماني للبرلمانيات العرب، فضلا عن برنامج تمكيني للبرلمانيات العرب في مجالات التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية.

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