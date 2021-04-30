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محافظ البحيرة والمفتي يفتتحان مدرسة الشهيد "محمد الشاذلي" بكوم حمادة (صور)

الجمعة 30/أبريل/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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افتتح قبل قليل، اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يرافقه الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية واللواء أحمد الشاذلى مدرسة الشهيد محمد أحمد الشاذلي للتعليم الأساسي بقرية بريم التابعة لمركز ومدينة كوم حمادة والمقامة على مساحة ١٧٥٠ متر مربع تبرع من والد الشهيد، وبتكلفة إجمالية بلغت ٦ مليون و٢٠٠ ألف جنيه.

وقاموا بتفقد أقسام المدرسة والتي تتكون من دور أرضي و٤ أدوار وملعبين ملعب مدرسة وملعب وغرفه حارس و٢ برجولا ومنصه اذاعة، والمبني عبارة عن ١١ فصل، دورات مياه، غرف إداريه، معامل علوم، معمل كمبيوتر، مكتبه مصادر، ومعمل لغات.

وأكد المحافظ على أن قطاع التعليم ما قبل الجامعي هو أحد أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وعلى قائمة المشروعات القومية التي توليها الدولة إهتمامًا كبيرًا، لافتا الى انه خلال الفترة من ٢٠١٩ حتي الآن تم إنشاء 265 مدرسة بتكلفة تجاوزت 1.6 مليار جنيه ضمن المنظومة الجديدة للتعليم بالبحيرة والتي تستهدف إنشاء مدارس جديدة وتطوير وإصلاح التعليم والإرتقاء بالعملية التعليمة وتهيئة الأجواء المناسبة وكذلك تحسين الأداء الوظيفي للمعلمين والإرتقاء بمستوياتهم ومهاراتهم لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلاب.

كما أشاد محافظ البحيرة بالمشاركات المجتمعية ودورها الهام والحيوي فى التعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير وتحسين الخدمات المقدمة لهم في كافة المجالات.

وأشار مفتى الجمهورية أن الدول لا تتقدم الا بالعلم والعمل والبناء وأننا نسير فى الطريق الصحيح من أجل التقدم عل كافة المستويات فى ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس.
محافظ البحيرة والمفتي يفتتحان مدرسة الشهيد "محمد الشاذلي" بكوم حمادة (صور)
محافظ البحيرة والمفتي يفتتحان مدرسة الشهيد "محمد الشاذلي" بكوم حمادة (صور)
محافظ البحيرة والمفتي يفتتحان مدرسة الشهيد "محمد الشاذلي" بكوم حمادة (صور)
محافظ البحيرة والمفتي يفتتحان مدرسة الشهيد "محمد الشاذلي" بكوم حمادة (صور)
محافظ البحيرة والمفتي يفتتحان مدرسة الشهيد "محمد الشاذلي" بكوم حمادة (صور)
محافظ البحيرة والمفتي يفتتحان مدرسة الشهيد "محمد الشاذلي" بكوم حمادة (صور)
محافظ البحيرة والمفتي يفتتحان مدرسة الشهيد "محمد الشاذلي" بكوم حمادة (صور)
محافظ البحيرة والمفتي يفتتحان مدرسة الشهيد "محمد الشاذلي" بكوم حمادة (صور)
محافظ البحيرة والمفتي يفتتحان مدرسة الشهيد "محمد الشاذلي" بكوم حمادة (صور)
محافظ البحيرة والمفتي يفتتحان مدرسة الشهيد "محمد الشاذلي" بكوم حمادة (صور)
محافظ البحيرة والمفتي يفتتحان مدرسة الشهيد "محمد الشاذلي" بكوم حمادة (صور)
محافظ البحيرة والمفتي يفتتحان مدرسة الشهيد "محمد الشاذلي" بكوم حمادة (صور)
محافظ البحيرة والمفتي يفتتحان مدرسة الشهيد "محمد الشاذلي" بكوم حمادة (صور)
محافظ البحيرة والمفتي يفتتحان مدرسة الشهيد "محمد الشاذلي" بكوم حمادة (صور)
محافظ البحيرة والمفتي يفتتحان مدرسة الشهيد "محمد الشاذلي" بكوم حمادة (صور)
محافظ البحيرة والمفتي يفتتحان مدرسة الشهيد "محمد الشاذلي" بكوم حمادة (صور)
محافظ البحيرة والمفتي يفتتحان مدرسة الشهيد "محمد الشاذلي" بكوم حمادة (صور)
محافظ البحيرة والمفتي يفتتحان مدرسة الشهيد "محمد الشاذلي" بكوم حمادة (صور)
محافظ البحيرة والمفتي يفتتحان مدرسة الشهيد "محمد الشاذلي" بكوم حمادة (صور)
محافظ البحيرة والمفتي يفتتحان مدرسة الشهيد "محمد الشاذلي" بكوم حمادة (صور)

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