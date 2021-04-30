الرعاية الأولية بالمعتمدية: على متلقي اللقاح أخذ الجرعتين في نفس المنشأة الطبية (فيديو)

قالت الدكتورة سهر علي، مدير مركز الرعاية الأولية بالمعتمدية، إن فور وصول المواطن إلى المركز للحصول على اللقاح يتم التأكد من مكان وتاريخ الحصول على اللقاح من خلال الرسالة التي وصلت له.





وأشارت "سهر"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن المواطن يتوجه لغرفة الموافقة المستندية ويشرع للطبيب تفاصيل حالته الصحية لتحديد نوع التطعيم الذي سيحصل عليه، ثم يحصل على التطعيم، منوهة بأن في الغالب لا تظهر أعراض مصاحبة للحصول على اللقاح، وإن ظهرت أعراض تكون خفيفة.





وأوضحت، أن أغلب المواطنين يحصلون على لقاح " أسترازينيكا "، ولكن من يعانون من أمراض مناعية أو حصلوا على كورتيزون يحصلون على لقاح سينوفارم، ويجب أن يحصل المواطن على جرعتي اللقاح في نفس المنشأة الطبية.



