جماهير مانشستر يونايتد تفقد الثقة في مالكي النادي الحاليين

حرص جمهور نادي مانشستر يونايتد اليوم الجمعة، على تغيير هيكل ملكية النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قائلين إنهم "فقدوا الثقة في ملاك النادي الحاليين بعد انهيار مشروع دوري السوبر الأوروبي الجديد".





وكان يونايتد بين ستة أندية إنجليزية شاركت في الإعلان عن انطلاق دوري السوبر الأوروبي الجديد المثير للجدل قبل إعلان الانسحاب من المشروع تحت وطأة احتجاجات واسعة النطاق من الجماهير واللاعبين والحكومات.





وفي اجتماع طارئ لجماهير الفريق اليوم الجمعة، حثت رابطة مشجعي النادي أسرة جليزر مالكة النادي على اتخاذ خطوات فورية وفعالة لحماية مصالح النادي مستقبلاً.





وفي بيان طالبت الرابطة بتعيين مدراء مستقلين في مجلس الإدارة وطالب أيضاً الملاك بالعمل مع الجمهور لوضع نظام يتيح للجميع شراء أسهم النادي والمشاركة في التصويت إلى جانب أسرة جليزر.





وحث بيان المشجعين أيضاً الرئيس المشارك للنادي جويل جليزر على تقديم تعهدات بتحمل أسرة جليزر وليس النادي أي تكاليف إضافية نتيجة المشاركة في إطلاق مشروع دوري السوبر الأوروبي أو الانسحاب منه.



