Advertisements

لقب قاري وذكرى أليمة في تاريخ مواجهات الأهلي وصنداونز قبل صدام دوري الأبطال (أرقام)

الجمعة 30/أبريل/2021 - 03:23 م
الأهلي وصنداونز
الأهلي وصنداونز
علاء خليف
Advertisements
أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت ظهر اليوم الجمعة، عن مواجهة نارية لفريق الأهلي ممثل مصر في البطولة القارية مع نظيره فريق ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

وسيخوض فريق الأهلي مباراة الذهاب ضد ماميلودي صنداونز  أحد يومي 14، 15 مايو المقبل في القاهرة، فيما ستقام مباراة الإياب في جنوب إفريقيا أحد يومي 21 أو 22 من الشهر نفسه.
 
ويصطدم المتأهل من الأهلي وصنداونز مع الفائز من الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري في الدور نصف النهائي للبطولة القارية.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد صنداونز

تقابل الأهلي مع ماميلودي صنداونز  بطل جنوب إفريقيا في 8 مباريات رسمية خلال مشاركاته في البطولات الإفريقية، حقق المارد  الأحمر 4 انتصارات وسجل 12 هدفًا، بينما خسر مباراة وحيدة، وتعادل في 3 مباريات، واستقبلت شباكه 9 أهداف

2001:
أول مواجهة جمعت الأهلي وصنداونز كانت في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2001، وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1، وفاز المارد الأحمر 3-0 في مباراة الإياب وتوج بلقب البطولة القارية.

2007:
تكرر اللقاء بين الأهلي وصنداونز عام 2007 في دوري أبطال إفريقيا، وتعادل الفريقين 2-2 في مباراة الذهاب، وفاز المارد الأحمر 2-0.

2019:
التقى الأهلي مجددا مع صنداونز وهذه المرة في ربع نهائي دوري الأبطال عام 2019 وخسر خارج ملعبه بنتيجة 5 - 0 وهي أكبر هزيمة للأهلي والأندية المصرية بالبطولة القارية، بينما فاز في مباراة الإياب 1-0 وودع البطولة.

2020:
آخر مواجهة جمعت الأهلي وصنداونز كانت في الدور ربع النهائي للنسخة الماضية من البطولة، وفاز المارد الأحمر 2-0 في القاهرة، وتعادل في جنوب إفريقيا 1-1.

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 17 ساعة

شوبير يكشف مفاجأة بشأن "الشناوي"

منذ حوالي 4 ساعات

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

استشاري طب وقائي يكشف الحل الوحيد لوقف زيادة إصابات كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم صفقة مدوية

منذ ثلث ساعة

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. سقوط 40 قتيلا وإصابة 50 آخرين في حادث التدافع بإسرائيل

منذ حوالي 13 ساعة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من المترو بسبب حرارة الجو

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل- مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل- تعرف على نتيجة قرعة مواجهات ربع نهائي كأس الكونفدرالية

منذ ساعة و 27 دقيقة

إدارة الأهلي تحقق حلم موسيماني الذي طال انتظاره

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

لقب قاري وذكرى أليمة في تاريخ مواجهات الأهلي وصنداونز قبل صدام دوري الأبطال (أرقام)

منذ نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:29 م

قرار عاجل من المترو بسبب حرارة الجو

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

03:06 م

عاجل- تعرف على نتيجة قرعة مواجهات ربع نهائي كأس الكونفدرالية

02:27 م

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

10:20 ص

عاجل- مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

03:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى