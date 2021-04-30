لقب قاري وذكرى أليمة في تاريخ مواجهات الأهلي وصنداونز قبل صدام دوري الأبطال (أرقام)

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت ظهر اليوم الجمعة، عن مواجهة نارية لفريق الأهلي ممثل مصر في البطولة القارية مع نظيره فريق ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

وسيخوض فريق الأهلي مباراة الذهاب ضد ماميلودي صنداونز أحد يومي 14، 15 مايو المقبل في القاهرة، فيما ستقام مباراة الإياب في جنوب إفريقيا أحد يومي 21 أو 22 من الشهر نفسه. ويصطدم المتأهل من الأهلي وصنداونز مع الفائز من الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري في الدور نصف النهائي للبطولة القارية.



تاريخ مواجهات الأهلي ضد صنداونز





تقابل الأهلي مع ماميلودي صنداونز بطل جنوب إفريقيا في 8 مباريات رسمية خلال مشاركاته في البطولات الإفريقية، حقق المارد الأحمر 4 انتصارات وسجل 12 هدفًا، بينما خسر مباراة وحيدة، وتعادل في 3 مباريات، واستقبلت شباكه 9 أهداف





2001:

أول مواجهة جمعت الأهلي وصنداونز كانت في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2001، وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1، وفاز المارد الأحمر 3-0 في مباراة الإياب وتوج بلقب البطولة القارية.





2007:

تكرر اللقاء بين الأهلي وصنداونز عام 2007 في دوري أبطال إفريقيا، وتعادل الفريقين 2-2 في مباراة الذهاب، وفاز المارد الأحمر 2-0.





2019:

التقى الأهلي مجددا مع صنداونز وهذه المرة في ربع نهائي دوري الأبطال عام 2019 وخسر خارج ملعبه بنتيجة 5 - 0 وهي أكبر هزيمة للأهلي والأندية المصرية بالبطولة القارية، بينما فاز في مباراة الإياب 1-0 وودع البطولة.





2020:

آخر مواجهة جمعت الأهلي وصنداونز كانت في الدور ربع النهائي للنسخة الماضية من البطولة، وفاز المارد الأحمر 2-0 في القاهرة، وتعادل في جنوب إفريقيا 1-1.



