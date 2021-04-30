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الأهلي يقترب من ضم صفقة مدوية

الجمعة 30/أبريل/2021 - 03:32 م
الاهلي
الاهلي
محمد جمال
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اقترب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من التعاقد مع صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وكشف جون أدوارد وكيل أعمال كريم فؤاد لاعب النجوم المعار لإنبى  أن اللاعب لم يوقع لأى ناد في الوقت الحالي ورغبته الوحيدة اللعب للأهلى.

وقال جون أدوارد في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر إذاعة الشباب والرياضة :" كريم فؤاد مرتبط بتعاقد مع النجوم ومعار لانبى وفى حالة عدم تفعيل بند الشراء في عقد اعارته مع انبى سوف يعود للنجوم ، واللاعب لم يوقع لأى نادى أخر حتى الان ، انبى له الحق في شراؤه بحد أقصى شهر".

وأضاف وكيل أعمال كريم فؤاد:" كريم فؤاد يرغب في اللعب للأهلى وهو واضح في هذه المسألة وضوح كبير ، يرفض الانتقال لاى نادى أخر بخلاف القلعة الحمراء".

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