"أبو شقة": عمال مصر ينهضون بالوطن لبناء الدولة الحديثة

يتقدم المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، بالتهنئة الى عمال مصر بمناسبة عيدهم الذى يأتي في الأول من مايو كل عام!.





وأكد «أبو شقة»، أن الحزب يقدر الجهود الكبيرة التي يبذلها العمال من أجل نهضة الوطن والسير به قدما إلى الأمام من أجل الوصول الى دولة ديمقراطية عصرية حديثة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يضع نصب عينيه إطلاق مشروعات قومية كبرى جديدة لتنافس مصر كبرى الدول.





وأوضح، أن حزب الوفد من أوائل الأحزاب المصرية التي اهتمت بالعمال، ولذلك سمى حزب الجلابيب الزرقاء، فهو يقف إلى جانب العمال والطبقات الكادحة دائمًا، فهو حزب الشعب المصري.





وتمنى «أبو شقة» لمصر الازدهار والرقى الدائم فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



