Advertisements

"أبو شقة": عمال مصر ينهضون بالوطن لبناء الدولة الحديثة

الجمعة 30/أبريل/2021 - 03:34 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements
يتقدم المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، بالتهنئة الى عمال مصر بمناسبة عيدهم الذى يأتي في الأول من مايو كل عام!.

وأكد «أبو شقة»، أن الحزب يقدر الجهود الكبيرة التي يبذلها العمال من أجل نهضة الوطن والسير به قدما إلى الأمام من أجل الوصول الى دولة ديمقراطية عصرية حديثة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يضع نصب عينيه إطلاق مشروعات قومية كبرى جديدة لتنافس مصر كبرى الدول.

وأوضح، أن حزب الوفد من أوائل الأحزاب المصرية التي اهتمت بالعمال، ولذلك سمى حزب الجلابيب الزرقاء، فهو يقف إلى جانب العمال والطبقات الكادحة دائمًا، فهو حزب الشعب المصري.

وتمنى «أبو شقة» لمصر الازدهار والرقى الدائم فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح «أبو شقة»، أن الأيدي العاملة هي التي تبنى الوطن وتصنع له المجد والازدهار، وأن العمال يستحقون التحية والتقدير لإخلاصهم الشديد في بناء وطنهم والنهوض به اقتصاديًا، وأنهم تحملوا أعباء كبيرة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا الذى مثل تحديًا كبيرًا ضرب اقتصاد دول العالم، ولكن العمال صمدوا من أجل الوطن ونهضته ورقيه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر ابو شقة

أخبار تهمك

عاجل.. سقوط 40 قتيلا وإصابة 50 آخرين في حادث التدافع بإسرائيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل- مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

استشاري طب وقائي يكشف الحل الوحيد لوقف زيادة إصابات كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 17 ساعة

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من ضم صفقة مدوية

منذ أقل من نصف ساعة

لقب قاري وذكرى أليمة في تاريخ مواجهات الأهلي وصنداونز قبل صدام دوري الأبطال (أرقام)

منذ 34 دقيقة

قرار عاجل من المترو بسبب حرارة الجو

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل- تعرف على نتيجة قرعة مواجهات ربع نهائي كأس الكونفدرالية

منذ ساعة و نصف

شوبير يكشف مفاجأة بشأن "الشناوي"

منذ حوالي 4 ساعات

إدارة الأهلي تحقق حلم موسيماني الذي طال انتظاره

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ حوالي 23 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:29 م

قرار عاجل من المترو بسبب حرارة الجو

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

03:06 م

عاجل- تعرف على نتيجة قرعة مواجهات ربع نهائي كأس الكونفدرالية

02:27 م

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

10:20 ص

عاجل- مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

03:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى