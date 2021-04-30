رئيس حزب "المصريين": عمال مصر أساس النهضة والتقدم وعصب الإنتاج

هنأ المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، الشعب المصري بشكل عام وجموع العمال بشكل خاص بمناسبة عيد العمال، موضحًا أنها مناسبة وطنية وقومية بارزة للاحتفاء بالعامل المصري وإبراز دوره في الإنتاج والعطاء.





وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الخميس، إن العمال المصريون هم أساس النهضة والتقدم وعصب الإنتاج، موضحًا أن تخصيص يوم عالمي للاحتفال بهم يُعد تأكيدًا لدورهم في البناء والتنمية والعطاء والتعمير.





وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الدولة المصرية حريصة بما لا يدغ مجالا للشك على تعزيز حقوق العمال وتأمين حاضرهم ومستقبلهم، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعي جيدًا حجم وكم الصعوبات التي يواجهها محدودي الدخل ومنهم عمال وعاملات مصر؛ لا سيما عقب تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، فضلًا عن أن الشعب المصري يدرك أيضًا جهود الرئيس السيسي في الحفاظ على الدولة المصرية بكامل مؤسساتها واستقرارها وأمنها في ظل وجود العديد من الصراعات بالمنطقة العربية.





وأوضح أن عمال مصر يضربون دائمًا المثل في الإخلاص والوطنية ويمثلون سواعد الوطن الفتية في سبيل رفعته وبقاءه واستمرار وجوده في صدارة المشهد بميادين العمل والإنتاج، مشيرًا إلى أن هؤلاء العمال هم ركيزة محورية في بناء الحضارة المصرية التي تنهض على سواعد وأكتاف المخلصين من عمال مصر.





وأشاد بجهود عمال مصر ودورهم الوطني العظيم وحثهم على مواصلة جهود البناء بعزائم الرجال وسواعد الأبطال من أجل رفعة مصرنا العزيزة وتقدمها وازدهارها.



