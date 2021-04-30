قرار عاجل من المترو بسبب حرارة الجو

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن تخفيض سرعة قطارات الخط الأول والثاني خارج المحطات النفقية من سرعة ٨٠ كيلو إلى سرعة ٦٠ كيلو نظرا لارتفاع درجة الحرارة.





وقالت، في بيان، اليوم، إنه تقرر تخفيض السرعة من ٨٠ كيلو إلى ٦٠ كيلو نظرا لارتفاع درجة الحرارة.



