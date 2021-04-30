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قرار عاجل من المترو بسبب حرارة الجو
الجمعة 30/أبريل/2021 - 03:29 م
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أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن تخفيض سرعة قطارات الخط الأول والثاني خارج المحطات النفقية من سرعة ٨٠ كيلو إلى سرعة ٦٠ كيلو نظرا لارتفاع درجة الحرارة.
وقالت، في بيان، اليوم، إنه تقرر تخفيض السرعة من ٨٠ كيلو إلى ٦٠ كيلو نظرا لارتفاع درجة الحرارة.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وسجلت القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة.
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