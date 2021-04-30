Advertisements

قرار عاجل من المترو بسبب حرارة الجو

الجمعة 30/أبريل/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن تخفيض سرعة قطارات الخط الأول والثاني خارج المحطات النفقية من سرعة ٨٠ كيلو إلى سرعة ٦٠ كيلو نظرا لارتفاع درجة الحرارة.

وقالت، في بيان، اليوم، إنه تقرر تخفيض السرعة من ٨٠ كيلو إلى ٦٠ كيلو نظرا لارتفاع درجة الحرارة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وسجلت القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حرارة الجو بوابة الفجر المترو الفجر

أخبار تهمك

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

شوبير يكشف مفاجأة بشأن "الشناوي"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- تعرف على نتيجة قرعة مواجهات ربع نهائي كأس الكونفدرالية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. سقوط 40 قتيلا وإصابة 50 آخرين في حادث التدافع بإسرائيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 17 ساعة

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

لقب قاري وذكرى أليمة في تاريخ مواجهات الأهلي وصنداونز قبل صدام دوري الأبطال (أرقام)

منذ 34 دقيقة

استشاري طب وقائي يكشف الحل الوحيد لوقف زيادة إصابات كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

إدارة الأهلي تحقق حلم موسيماني الذي طال انتظاره

منذ ساعتين و 26 دقيقة

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل- مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من المترو بسبب حرارة الجو

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يقترب من ضم صفقة مدوية

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:29 م

قرار عاجل من المترو بسبب حرارة الجو

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

03:06 م

عاجل- تعرف على نتيجة قرعة مواجهات ربع نهائي كأس الكونفدرالية

02:27 م

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

10:20 ص

عاجل- مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

03:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى