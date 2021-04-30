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النائب محمد الرشيدي يهنئ السيسي بعيد العمال: دام دعمك لهم

الجمعة 30/أبريل/2021 - 03:36 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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هنأ النائب محمد الرشيدي، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي وعمال مصر بمناسبة عيدهم، مضيفا أن الاحتفال بعيد العمال يبعث السعادة والأمل في نفوس العمال المصريين والإخلاص وتجديد العهد للوطن.

وأضاف الرشيدي في بيان اليوم، أننا نقدر دور العمال الوطني ومساهمتهم القيمة في العمل على رفعة الوطن ودفع مسيرة الإنتاج وتحقيق التنمية في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه علي مر التاريخ يتحملون الكثير من المشاق والصعاب من أجل الدولة والمشاركة في التنمية وتعظيم الموارد وزيادة الإنتاج.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما منحاز للعمال منذ توليه حكم البلاد، وحصلوا على امتيازات لم يسبق لهم أن يحصلوا عليها، سواء في الأجور والعلاوات والمعاشات، وجاءت مكافأة على صبرهم وتحملهم المسئولية وإيمانهم بدورهم في بناء مصرهم الحديثة.

وذكر النائب، أن الرئيس دائم التأكيد على ضرورة مراعاة العمال واهتمامه الشديد بمصالح المواطنين وخاصة العمالة غير المنتظمة وصرف دعم مادي لهم وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

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