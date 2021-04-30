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العثور على جثة ربة منزل مشنوقة في قنا

الجمعة 30/أبريل/2021 - 03:43 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على جثة ربة منزل، بها اثار شنق، بداخل وحدة سكنية في الوقف، شمال محافظة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، يفيد العثور على جثة عفاف.ع.ا، 25عاما، بها اثار شنق، بداخل وحدة سكنية في الوقف، شمال محافظة قنا.
تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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