نتنياهو يتخذ قرارًا جديدًا بشأن حادث التدافع في إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد القادم يوم حداد وطني، بعد مصرع 45 شخصًا على الأقلّ وإصابة 150 آخرين بجروح في شمال إسرائيل جراء حادث التدافع الضخم الذي وقع خلال احتفال ديني شارك فيه عشرات آلاف اليهود المتشدّدين، في أكبر تجمّع في إسرائيل منذ بدء جائحة كورونا.

وقال في تغريدة عبر "تويتر" رصدها "المشهد العربي": "يوم الأحد سيكون يوم حداد وطني إحياءً لأرواح ضحايا مأساة جبل ميرون".