عودة الباعة الجائلين وسائقي الـ"توك توك" عقب افتتاح مسجد "عمر بن الخطاب" بدمنهور (فيديو)

شهدت منطقة كوبري إفلاقة بمدينة دمنهور، بعد أقل من ساعتين لافتتاح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أحد اكبر المساجد "عمر بن الخطاب" وآداء ونقل شعائر صلاة الجمعة منه، عودة الباعة الجائلين وسائقي التوك توك مره أخري، بعد حجبهم من قبل المسئولين بالوحدة المحلية، وعدم ظهورهم أثناء الزيارة والافتتاح.



واستنكر أهالي المنطقة ما حدث ووصفوه بخداع القيادات التنفيذية بالدولة وإيهامهم بأن كل شئ علي ما يرام، وهذا مغاير للحقيقة، ويقول مصطفي الشريف أحد سكان شارع السمخراطي بالمنطقة، أن كافة الاستعدادات كانت وهمية ومؤقته لحين افتتاح مسجد عمر بن الخطاب، وعقب الانتهاء عاد كل شئ كما كان، حيث أنها ليست المرة الأولي التي يتم شن حملات علي المنطقة لردع المخالفين، بل سبق وتم نقلهم إلي السوق المخصص لهم، وعاودوا مره أخري وكأن شيئا لم يكن.



وأضاف أحمد علام أحد سكان المنطقة، أن هناك حالة من الغضب العارم والرعب بين أهالي منطقة إفلاقة من انتشار الأسواق العشوائية والفروشات والباعة الجائلين وسائقي التوك توك، مما جعلها بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا المستجد، مناشدا اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة بتنفيذ تعليماته السابقة بمصادرة أي مخالف يعاود مره أخري، وبالأخص بعد افتتاح أول مستشفي عسكري بالمنطقة مما يعيق حركة سير سيارات الإسعاف، ويطالب بتخصيص نقطة شرطية بالمنطقة.



كانت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، شهدت في الساعات الأولي من اليوم الجمعة، استعدادات مكثفة للوحدة المحلية لتجهيز منطقة "كوبري إفلاقة" والمعروفة إعلاميا أنها تشهد حالة فوضى ولامبالاة بسبب احتلال الباعة الجائلين وسائقي الـ"توك توك" للمنطقة، وذلك لافتتاح مسجد عمر بن الخطاب بتكلفة 9.5% مليون جنيه، بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية واللواء هشام أمنه محافظ البحيرة.



حيث تم رصد مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لمنطقة كوبري إفلاقة صباح أمس الخميس أثناء احتلال الباعة الجائلين وسائقي التوك توك للمنطقة المشار إليها، وصور أخري مساء أمس الخميس عقب تنفيذ حملة إشغالات ودهان للأرصفة ورش للشوارع، استعدادا لافتتاح مسجد عمر بن الخطاب.



كانت وزارة الأوقاف قامت بأعمال الإحلال والتجديد كامل لمسجد عمر بن الخطاب، والذي تم إنشاؤه عام 1984 بالجهود الذاتية، وتم إحلاله وبناؤه من قبل وزارة الأوقاف بتكلفة 9.5 مليون جنيه، ويتكون المسجد من طابقين الطابق الأول يضم صحن المسجد ومصلى ارضي رجالي ومصلي ارضي سيدات ومكتبه، والطابق الثاني مصلي سيدات وخمس غرف وممر.



وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة اليوم وأم المصلين في الصلاة، وجاءت الخطبة اليوم تحت عنوان "يوم بدر.. دروس وعبر"، وأكد وزير الأوقاف خلال الخطبة أن يوم بدر من أيام الله سبحانه وتعالی المباركة، حيث جاء فيه التثبيت والتأیید من الله عز وجل لعباده المؤمنین الذين أوذوا، وأخرجوا من ديارهم بغير حق، فأذن الله تعالى لهم أن يدفعوا الظلم عن دينهم ووطنهم وأنفسهم، وبشرهم بالنصر العظیم، وكان يوم بدر يوما فارقا بین الحق والباطل، وسماه ال له تعالی يوم الفرقان، ونال من شهده من البشر والملائكة التشريف الأعظم والتكريم الأسمي، مؤكدا على نلتمس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان شهر العمل والعبادة مقدما التهنئة لكل عمال مصر بمناسبة عيد العمال وأن الإسلام دين العمل والبناء.



جدير بالذكر أن حي المنشية بمنطقة كوبري إفلاقة يسكن به أكثر من 300 ألف مواطن، بالإضافة لآلاف المواطنين الذين يمرون به يوميًا، حيث يربط البوابة الغربية لمدينة دمنهور والتي تفصل بين المدينة ومراكز المحمودية وإدكو وإدفينا ورشيد والرحمانية وشبراخيت من ناحية ودسوق بمحافظة كفر الشيخ من ناحية أخرى مما يجعله من أهم المداخل للمدينة.