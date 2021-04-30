Advertisements

الهلال الأحمر المصري يبدأ المرحلة الثانية من عملية تعقيم المساجد في 20 محافظة

الجمعة 30/أبريل/2021 - 03:50 م
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements



أطلقت جمعية الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الجمعة، المرحلة الثانية من أكبر عملية تعقيم للمساجد في ٢٠ محافظة، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الإحترازية لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، تنفيذا لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي.

وأكد رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، علي أن المهمة تضمنت عملية التعقيم في المساجد الكبري بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، مطروح، السويس، الشرقية، الإسماعيلية، المنوفية، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، المنيا، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، أسوان، البحر الأحمر، قنا، شمال سيناء ودمياط.

ومن المقرر أن يواصل الهلال الأحمر المصري المرحلة الثالثة من عملية تعقيم المساجد الأسبوع المقبل بمختلف محافظات الجمهورية.
الهلال الأحمر المصري يبدأ المرحلة الثانية من عملية تعقيم المساجد في 20 محافظة
الهلال الأحمر المصري يبدأ المرحلة الثانية من عملية تعقيم المساجد في 20 محافظة
الهلال الأحمر المصري يبدأ المرحلة الثانية من عملية تعقيم المساجد في 20 محافظة
الهلال الأحمر المصري يبدأ المرحلة الثانية من عملية تعقيم المساجد في 20 محافظة
الهلال الأحمر المصري يبدأ المرحلة الثانية من عملية تعقيم المساجد في 20 محافظة
الهلال الأحمر المصري يبدأ المرحلة الثانية من عملية تعقيم المساجد في 20 محافظة
الهلال الأحمر المصري يبدأ المرحلة الثانية من عملية تعقيم المساجد في 20 محافظة
الهلال الأحمر المصري يبدأ المرحلة الثانية من عملية تعقيم المساجد في 20 محافظة
الهلال الأحمر المصري يبدأ المرحلة الثانية من عملية تعقيم المساجد في 20 محافظة
الهلال الأحمر المصري يبدأ المرحلة الثانية من عملية تعقيم المساجد في 20 محافظة

أخبار تهمك

موعد عودة علي معلول للمشاركة مع الأهلي

منذ 35 دقيقة

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل- مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

استشاري طب وقائي يكشف الحل الوحيد لوقف زيادة إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

إدارة الأهلي تحقق حلم موسيماني الذي طال انتظاره

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. سقوط 40 قتيلا وإصابة 50 آخرين في حادث التدافع بإسرائيل

منذ حوالي 14 ساعة

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. محافظ القاهرة يأمر بغلق الحدائق والمنتزهات خلال أعياد شم النسيم

منذ ساعة و 28 دقيقة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ يوم

شوبير يكشف مفاجأة بشأن "الشناوي"

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من ضم صفقة مدوية

منذ ساعة

قرار عاجل من المترو بسبب حرارة الجو

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل- تعرف على نتيجة قرعة مواجهات ربع نهائي كأس الكونفدرالية

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تعرف على موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:29 م

قرار عاجل من المترو بسبب حرارة الجو

عاجل- تعرف على نتيجة قرعة مواجهات ربع نهائي كأس الكونفدرالية

02:27 م

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

03:06 م

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

10:20 ص

استشاري طب وقائي يكشف الحل الوحيد لوقف زيادة إصابات كورونا (فيديو)

01:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى