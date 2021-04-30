الهلال الأحمر المصري يبدأ المرحلة الثانية من عملية تعقيم المساجد في 20 محافظة







أطلقت جمعية الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الجمعة، المرحلة الثانية من أكبر عملية تعقيم للمساجد في ٢٠ محافظة، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الإحترازية لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، تنفيذا لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي.



وأكد رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، علي أن المهمة تضمنت عملية التعقيم في المساجد الكبري بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، مطروح، السويس، الشرقية، الإسماعيلية، المنوفية، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، المنيا، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، أسوان، البحر الأحمر، قنا، شمال سيناء ودمياط.



ومن المقرر أن يواصل الهلال الأحمر المصري المرحلة الثالثة من عملية تعقيم المساجد الأسبوع المقبل بمختلف محافظات الجمهورية.