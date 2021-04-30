نقيب المحامين يهنئ عمال مصر بمناسبة عيدهم الـ 97



تقدم رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ بخالص التهنئة إلى عمال مصر بمناسبة عيدهم الـ 97.



كما تقدم عطية بخالص التهاني إلى عمال مصر المخلصين بمناسبة عيدهم لعام 2021، الذي يعد يومًا لتكريم الأيدي التي يحبها الله ورسوله (ﷺ)، مقدرًا دورهم الوطني ومساهمتهم القيِمة في العمل على رفعة الوطن ودفع مسيرة الإنتاج وتحقيق التنمية في مختلف المجالات، ومواكبة التطور الشامل الذي يشهده العالم من حولنا.



وثمن الدور الذي يقوم به أبطالنا من الطواقم الطبية؛ أطباء وممرضين وموظفين وعمال، ممن يقفون على خطوط الدفاع الأولى لحمايتنا والحفاظ على مجتمعاتنا في ظل الأزمة الإنسانية التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد.



