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قبل مواجهة صنداونز.. التاريخ يُرجح كفة الأهلي أمام أندية جنوب إفريقيا (أرقام)

الجمعة 30/أبريل/2021 - 03:53 م
الأهلي
الأهلي
علاء خليف
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 وكان الأهلي تأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما احتل "وصافة" المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة خلف فريق سيمبا التنزاني متصدر المجموعة برصيد 13 نقطة، بينما صعد فريق الوداد بعدما تصدر ترتيب مجموعته برصيد 13 نقطة.
وسيخوض الأهلي مباراة الذهاب ضد ماميلودي صنداونز في الدور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا أحد يومي 14 و15 مايو المقبل بالقاهرة، على أن تكون مباريات الإياب أحد يومي 21 و22 مايو في جنوب إفريقيا، ويلتقي المتأهل منهما مع الفائز من الترجي وشباب بلوزداد.
تاريخ مواجهات الأهلي ضد أندية جنوب إفريقيا:

تقابل الأهلي مع أندية جنوب إفريقيا في 23 مباراة خلال تاريخ مشاركاته بالبطولات الإفريقية، حقق المارد الأحمر 10 انتصارات، وخسر 6 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 7 مباريات.

سجل لاعبو الأهلي 30 هدفًا في شباك أندية جنوب إفريقيا، بينما استقبلت شباكه 22 هدفًا.

وسبق وتوج الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق ماميلودي صنداونز عام 2001، حيث تعادل الفريقين 1-1 في الذهاب، وفاز الأحمر 3-0 في لقاء الإياب، كما حصل الفريق الأهلاوي في نفس العام على لقب بطولة السوبر الإفريقي على حساب فريق كايزر تشيفز بالفوز عليه 4-1.

و تقابل الأهلي مع ماميلودي صنداونز  بطل جنوب إفريقيا في 8 مباريات رسمية خلال مشاركاته في البطولات الإفريقية، حقق المارد  الأحمر 4 انتصارات وسجل 12 هدفًا، بينما خسر مباراة وحيدة، وتعادل في 3 مباريات، واستقبلت شباكه 9 أهداف

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