الأهلي يطالب بترحيل مباراتي دجلة وسيراميكا كليوباترا أثناء الأولمبياد

أرسلت إدارة النادي الأهلي خطاباً لاتحاد كرة القدم المصري تطلب فيه ترحيل مباراتي الفريق مع كلٍ من «وادي دجلة» في الأسبوع الـ22 و«سيراميكا كليوباترا» في الأسبوع الـ23من بطولة الدوري إلى فترة توقف مسابقة الدوري أثناء إقامة أولمبياد طوكيو.









على أن يؤدي فريق الأهلي هاتين المباراتين بدون لاعبيه أعضاء المنتخب الأولمبي.









جاء ذلك عقب إعلان اتحاد الكرة عن بقية مواعيد جدول المسابقة والتي زادت من الضغوط، غير المسبوقة، التي يتعرض لها الأهلي؛ «مباراة كل 72 ساعة»، رغم أنه المُمثل الوحيد للكرة المصرية في دروي أبطال إفريقيا.







