مانشستر يونايتد يسعى لإقناع كافاني بالاستمرار مع الشياطين الحمر

صرح المدرب النرويجي أولي جونار سولشار المديرالفني لفريق مانشستر يونايتد، بأنه سيفعل كل ما في وسعه لإقناع المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني بالاستمرار مع الشياطين الحمر لموسم آخر.





أحرز مهاجم أوروجواي هدفين، وصنع آخرين، وحصل على ركلة جزاء، ليقلب يونايتد تأخره 2-1، إلى فوز 6-2 على روما، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.





وانضم كافاني في أكتوبر الماضي إلى يونايتد لمدة مواسم واحد، مع إمكانية التمديد لعام آخر، لكنه ما زال متردداً في البقاء في أولد ترافورد.





وقال سولشار: "سعيد به، يمكن رؤية الفارق الذي يصنعه عندما يعمل على لياقته البدنية، إنه يعلم أنني أود استمراره لعام آخر".





ويستضيف يونايتد صاحب المركز الثاني في الدوري برصيد 67 نقطة من 33 مباراة، غريمه ليفربول، الأحد المقبل.



