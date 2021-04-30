موعد عودة علي معلول للمشاركة مع الأهلي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق الجونة اليوم ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز فى لقاء قوي بين الفريقين فى تمام التاسعة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة.





وأكد جون أدوارد وكيل أعمال التونسى على معلول الظهير الايسر للنادى الاهلى ، أن معلول مرتبط بالأهلى وجمهوره ارتباط كبير ولم يتحدث في الرحيل أو البقاء بالوقت الحالي.





وقال جون أدوارد في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر إذاعة الشباب والرياضة :" عقد معلول ينتهى مع الاهلى نهاية الموسم المقبل ، وفى نهاية الموسم الحالي سوف نجلس مع مسئولو القلعة الحمراء لحسم ملف تمديد تعاقد معلول مع الاهلى".





وأكمل جون أدوارد :" 20 يوماً تفصل على معلول عن العودة للملاعب والانخراط في التدريبات الجماعية للأهلى بعد انهاء البرنامج التأهيلى بنجاح".





وأكدت إدارة النادي على ثقتها في استجابة اتحاد الكرة لطلب النادي العادل، خاصة أن فريق الأهلي تحمّل فوق طاقته، وهو يستعد للأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال إفريقيا التي يحمل لقبها من الموسم الماضي.



