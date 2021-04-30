استقالة وزير الإعلام وتطعيم السيسي ومدبولي بلقاح كورونا.. أبرز أحداث الأسبوع في مصر

شهدت مصر على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت الماضى 24 أبريل، وحتى اليوم الجمعة 30 أبريل 2021.





زيارة ولي عهد أبوظبي لمصر



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت الماضي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وشهد اللقاء التباحث حول أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر والإمارات، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الدولتين، مع تأكيد أهمية دعمه وتعزيزه لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، خصوصا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.



وفيما يتعلق بقضايا المنطقة، تناولت المباحثات عددا من أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، وكذلك سد النهضة، حيث عكست المناقشات تفاهما متبادلا بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات، وتم الاتفاق على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة سعيا للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، واستعادة مؤسساتها الوطنية وصون مقدراتها، لا سيما من خلال العمل على بلورة رؤية شاملة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، بما يكفل تعزيز القدرات العربية على مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي.



كما تم الاتفاق في هذا السياق على تعظيم التعاون والتنسيق المصري الإماراتي كدعامة أساسية لحماية الأمن القومي العربي، ومواجهة التدخلات الخارجية في الشئون السيادية لدول المنطقة، والتي أفضت إلى تأجيج التوترات والنزاعات والنشاطات الإرهابية والمتطرفة بها، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الإطار على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.









إعلان حالة الطوارئ



وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 174 لسنة 2021، بإعلان حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، بدأت اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الماضي، الموافق 25 أبريل 2021.



ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار، في عددها رقم 16 مكرر، الصادر في 25 أبريل 2021.



ووفقا للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية: "تعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021".



وبحسب المادة الثانية من القرار، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.



ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى حالة قانون الطوارئ المشار إليه.



ووفقا للمادة الرابعة من ذات القرار، يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام قانون الطوارئ المشار إليه.











وزير الإعلام يتقدم باستقالته



أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، تقدم باستقالته من منصبه، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نظرا لظروف خاصة.













الاحتفال بعيد تحرير سيناء



قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول، يوم الأحد الماضي، وذلك فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة المصرية بعيد تحرير سيناء.



كما ألقى الرئيس كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء، أكد خلالها أن ثقته في الشعب المصري العظيم بلا حدود، ويقينه في قدرته مطلق، وأمله في المستقبل كبير، وحلمه لمصرنا العزيزة لا يقل عن عظمتها وتاريخها.



وفي منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال السيسي: "في ذكرى تحرير سيناء الغالية، أتوجه بتحية إجلال وتقدير للشعب المصري، الذي يثبت في كل مراحل الحياة قدرته على تحقيق ما يريد مهما كانت العقبات أو المعوقات، فقد كان تحرير سيناء نتاج معركة نضال وكفاح طويلة خاضها أبناء الشعب المصري، فالأرض بالنسبة لنا هي العرض.. والشرف والكرامة وقدس الأقداس التي لن نتخلى عنها أبدا. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها".











التعليم تعلن نهاية العام الدراسي لسنوات النقل



أعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، عددا من القرارات، يوم الأحد الماضي، بشأن العام الدراسي الحالي 2020 - 2021:



وبحسب قرارات التعليم، ينتهي العام الدراسي الحالي 2020 - 2021، لطلبة وطالبات سنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي، باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية، بانتهاء شهر أبريل الحالي.



ونص القرار على عقد الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الحالي في أيام 26، و27، و28، وفقا للجداول المعلنة، وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي، وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي.



ويتم استكمال العام الدراسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وتقام الامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة، على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريًا، وتقوم الدولة باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية.



وتستكمل المدارس الدولية الدراسة والامتحانات حسب جداولها المخططة سابقًا، مع التشديد على منح أولياء الأمور حرية الاختيار فيما يتعلق بحضور أبنائهم، وأن تقتصر أيام الحضور على 3 أيام بحد أقصى، واستكمال التعلم أونلاين.













السيسي يتلقى لقاح كورونا



تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد الماضي، اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين.



وهناك رسائل عدة، تكمن وراء حرص السيسى على التطعيم بلقاح كورونا، فى مقدمتها التأكيد على مأمونية اللقاحات الموجودة فى مصر، ونسف الشائعات المنتشرة بشأنها، والتأكيد على بعدها كل البعد عما يثار من أخبار بشأن تسببها فى بعض المضاعفات، أو حدوث جلطات، حتى إن شائعات قد انتشرت مؤخرا تزعم أن اللقاحات تؤدى إلى الإصابة بكورونا، وهو ما نفته الجهات العلمية والطبية المختصة.



كما أنه بحصول الرئيس على اللقاح المضاد لكورونا، فإنه يؤكد على أهمية تلك اللقاحات، التى تساهم فى الحد من انتشار المرض، وتعمل على تعزيز مناعة المجتمع ضد الفيروس، من ثم تسهل عملية السيطرة عليه.



وفى نفس السياق، يعد حصول الرئيس السيسى على لقاح كورونا، بمثابة رسالة قوية، ودعوة إلى جموع المصريين بضرورة التسجيل، والحصول على اللقاح، كخطوة مهمة نحو السيطرة على الجائحة والقضاء عليها.













رئيس الوزراء يتلقى لقاح كورونا



تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الإثنين الماضي، اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين.



وحث رئيس الوزراء المواطنين على الإسراع بالتسجيل لتلقي اللقاح، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، في ظل ظهور موجات جديدة من فيروس كورونا، مؤكدا أن هناك تكليفات من الرئيس السيسي، بتوفير الكميات اللازمة من اللقاحات بأنواعها، وتدبير الاعتمادات اللازمة لذلك.



وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالدور الحيوي، الذي تقوم به الأطقم الطبية خلال هذه المرحلة على جبهتي رعاية الحالات المصابة بفيروس كورونا، وتقديم اللقاحات من خلال المراكز المخصصة لاستقبال المواطنين، موجها خالص الشكر والتقدير لهم جميعا على جهودهم المبذولة لتقديم الخدمات المختلفة لأهالينا في مختلف المحافظات.











البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديل أحكام قانون الكهرباء



وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، يوم الثلاثاء الماضي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.



وأكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن مشروع القانون، أن فلسفة مشروع القانون تكمن في إعطاء مهلة إضافية لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول في سوق تنافسية لإنتاج وبيع الكهرباء خاصة أن هذه الأمور ارتبطت ارتباطًا لا يقبل التجزئة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016 والذى تم على أثره استمرار دعم أسعار بيع الكهرباء لمدة ثلاث سنوات إضافية وصولًا بعد ذلك إلى جائحة كورونا وما تبعها من تأثيرات اقتصادية قامت على إثرها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمراجعة خطة الدعم تماشيًا مع التوجيهات السياسية في هذا الشأن للتخفيف على المواطنين لاستمراره حتى العام المالي 20242025 مما أدى إلى عدم تحقيق المستهدف من الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادتين (63) و(64) من القانون سالف الإشارة.



ويهدف التعديل إلى تحقيق الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة وتحقيق هذا الهدف يؤدي إلى نقل سوق الكهرباء إلى السوق التنافسية.















السيسي يوقع قانونا بتشديد عقوبة ختان الإناث



وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث.



وينص التعديل على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكلٍ جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.



ويعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه.. كما يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.