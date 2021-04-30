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نائب محافظ الإسماعيلية يترأس حملة مكبرة على الكافتريات والمقاهي

الجمعة 30/أبريل/2021 - 04:10 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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نيابة عن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ترأس المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، حملة مكبرة بنطاق مدينة الإسماعيلية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإزالة الشغالات لفرض هيبة الدولة والقانون، واِستعادة المظهر الجمالي للمحافظة ويرافقه عدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

حيث قاد حي أول حملة مكبرة لمتابعة تطبيق مواعيد الإغلاق وأثناء المرور بمنطقة الإفرنج تم إغلاق وتشميع كافيتريا "نورشبا" بجوار بنك القاهرة لمخالفتها قرار مجلس الوزارء واستخدام الشيشة والتحفظ على ١٠ شيش، بالإضافة إلى التفتيش على كافيهات ومحلات الجامعة القديمة والتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية.

كما أستهدف حي ثان بعض الكافتيريات والمحلات التجارية بعدة شوارع منها "الغابة وهدى شعراوي والعشريني والسكة الحديد"، أسفرت عن تحرير ٣٠ محضر منها إجراءات احترازية وإشغال طريق ومخالفين للشروط البيئية ومصادرة ١٥ شيشة غير مستخدمين. وفي سياق متصل قام حي ثالث باِستهداف شارع شبين الكوم والموقف الجديد والطريق الدائري وميدان ٣٠ يونيو فوكس ومنطقه الدوحة وأسفرت الحملة عن تحرير ٧ محاضر وضبط ١٠٠ شيشه، و٢٧ كرسي حديد، و٢ طاوله، و١٦ كرسي بلاستيكي، و٤ كرسي مرن وكذلك تحصيل غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامة.

وعلى جانب أخر قام مركز ومدينة الإسماعيلية بتحرير محاضر كافيتريان لمخالفتهم قرار مجلس الوزارء واِستخدام الشيشة طبقا للإجراءات الاحترازية المقررة للرقاية من فيروس كورونا ومصادرة ٩شيش في نفيشه القبلية بكافيتريان أحدهما بنفيشة القبلية "ابوداود" والأخرى بالشارع التجاري "تيتو" بأبوعطوة.

وشدد نائب محافظ الإسماعيلية على تنفيذ توجيهات محافظ الإسماعيلية بشأن الاِستمرار في الحملات التفتيشية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الأجتماعي واِرتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا، وإزالة كافة الإشغالات بكافة صورها لفرض هيبة الدولة والقانون.

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