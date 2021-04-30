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قبل صدام دوري الأبطال.. ماذا قدم "موسيماني" في 8 سنوات مع صنداونز؟ (أرقام)

الجمعة 30/أبريل/2021 - 04:07 م
موسيماني
موسيماني
علاء خليف
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أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي 2020 – 2021، عن مواجهة من العيار الثقيل ستجمع بين فريقي الأهلي مع ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقيا.
وسيخوض الأهلي مباراة الذهاب ضد ماميلودي صنداونز في الدور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا أحد يومي 14 و15 مايو المقبل بالقاهرة، على أن تكون مباريات الإياب أحد يومي 21 و22 مايو في جنوب إفريقيا، ويلتقي المتأهل منهما مع الفائز من الترجي وشباب بلوزداد.

ووضعت قرعة دوري أبطال إفريقيا بيتسو موسيماني مدرب الأهلي الحالي في مواجهة مباشرة مع فريقه السابق ماميلودي صنداونز، والذي تولى قيادته الفنية في الفترة من 2012 وحتى 2020 وحقق معه العديد من النجاحات والألقاب على المستويين المحلي والإفريقي.

ماذا قدم موسيماني مع ماميلودي صنداونز؟

قاد موسيماني فريق صنداونز الجنوب إفريقي في 332 مباراة بمختلف البطولات في الفترة من 2012 وحتى 2020، حقق 187 انتصارًا، وخسر 67 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 78 مباراة، وسجل لاعبوه 524 هدفا، واستقبلت شباكه 279 هدفا.

توج موسيماني مع صنداونز بلقب الدوري الجنوب إفريقي 5 مرات، وكأس جنوب إفريقي مرتين، وكأس "نيد بنك" موسم 2014 / 2015، وحصد لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك عام 2016، ولقب بطولة السوبر الإفريقي على حساب مازيمبي عام 2017.

ورحل عن تدريب صنداونز في أكتوبر عام 2020 وانتقل لتولي القيادة الفنية للأهلي، وقاد الفريق الأحمر في 37 مباراة، فاز في 28 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر 3 مباريات، وحصد مع الفريق لقب دوري أبطال إفريقيا، وكأس مصر، والدوري الممتاز، والميدالية البرونزية بكأس العالم.

كما سبق وتقابل موسيماني ضد ماميلودي صنداونز في مباراتين خلال قيادته لفريق سوبر سبورت الجنوب إفريقي، وذلك موسم 2006 – 2007 وخسر المباراتين بنتيجة 1-0، 2-1 على الترتيب.

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