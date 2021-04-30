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في عظة الجمعة العظيمة.. البابا تواضروس محذرًا من كورونا: الحياة غالية فانتبه

الجمعة 30/أبريل/2021 - 04:14 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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حذر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية من الموجه الثالثة من جائحة فيروس كورونا المستجد، مشددًا على المصلين المشاركين في صلوات الجمعة العظيمة، بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الصحية.

جاء ذلك في ختام عظته في الجمعة العظيمة التي صلَّاها قداسته اليوم في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية.
كان قداسة البابا قد نبه أبناءه إلى الموضوع ذاته، في عظة خميس العهد أمس في دير الشهيد مارمينا بمريوط.

وقال قداسته: "نشكر الله أنه يعطينا الفرصة رغم الوباء والموجة الثالثة، أرجوكم الالتزام الكامل وخط الوقاية الأول أمام هذا المرض اللعين الذي أصاب عشرات الملايين هو الكمامة وغسل اليدين والبعد عن الزحام ونجلس في مكان جيد التهوية ويكون طعامنا صحي ولا تتهاون وصلي من أجل الذين انتهت حياتهم بسبب الفيروس ومن أجل المرضى الله يشفيهم، الحياة غالية فانتبه، سوف نصلي الآن الساعة الثانية عشر ونلتزم بأماكنا حتى نهاية الصلوات ونصلي من أجل كل أحد وأخواتنا المرضى لأجل أن يشفيهم الله ويفرحوا بالقيامة."

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