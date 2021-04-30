60 شركة صينية تعتزم طرح أسهمها بالبورصة الأمريكية

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن موجة كبيرة من الشركات الصينية اندفعت نحو سوق الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة.

ونقلا عن شركة ((إرنست ويونغ)) الاستشارية، ذكر تقرير لشبكة الإعلام الأمريكية ((سي إن بي سي)) يوم الثلاثاء أن الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 "تمثل الربع الأكثر نشاطا" بالنسبة للاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة منذ عام 2000.

وأشار التقرير إلى أن الشركة الاستشارية أفادت أن "نصف الإدراجات العامة الأجنبية البالغ عددها 36 في الولايات المتحدة خلال تلك الفترة جاءت من شركات مقرها في الصين الكبرى".

وتعتزم قرابة 60 شركة صينية طرح أسهمها للاكتتاب العام في سوق الاكتتاب العام في الولايات المتحدة في عام 2021، وفقما نقلت المقالة عن فيرا يانغ، كبيرة الممثلين الصينيين في بورصة نيويورك للأوراق المالية.

وقالت يانغ إن الاندفاع الذي يحدث الآن مرتبط بعدة عوامل، بما فيها حالات عدم اليقين التي أحدثها كوفيد-19، فضلا عن "تشديد محتمل للسياسة النقدية على المدى الطويل وهو ما من شأنه أن يقلل من توافر رأس المال".