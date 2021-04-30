حقيقة جداول الإعدادية المتداولة.. والتعليم تناشد أولياء الأمور بأمر عاجل

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أن الجداول المتداولة للشهادة الاعدادية ليس لها أي أساس من الصحة.



وقالت المصادر أن الجداول لم يتم وضعها حتي الآن وفور الانتهاء منها سيتم إعلانها رسميا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



وناشدت وزارة التربية والتعليم اولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات والالتزام فقط بما يصدر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميا.