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حقيقة جداول الإعدادية المتداولة.. والتعليم تناشد أولياء الأمور بأمر عاجل

الجمعة 30/أبريل/2021 - 04:20 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أن الجداول المتداولة للشهادة الاعدادية ليس لها أي أساس من الصحة.

وقالت المصادر أن الجداول لم يتم وضعها حتي الآن وفور الانتهاء منها سيتم إعلانها رسميا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وناشدت وزارة التربية والتعليم اولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات والالتزام فقط بما يصدر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميا.

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