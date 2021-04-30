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شائعات نفتها الحكومة × 7 أيام.. أحدهم بشأن أسعار السلع

الجمعة 30/أبريل/2021 - 04:23 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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على مدار الأسبوع الأخير، عملت الحكومة على نفي عدد من الشائعات التي من الممكن أن تربك المجتمع، لذا تدخلت الحكومة بإيضاح الأمور للرأي العام وكشف حقائق تلك الشائعات في الـ 7 أيام الماضية.


وفي السطور الأتية، تقدم "الفجر" الشائعات التي نفتها الحكومة على مدار الأسبوع الأخير لإيصال الحقيقة للرأي العام:


- وزارة التضامن الاجتماعي نفت ما تم تداوله من رسائل هاتفية تفيد تقديم وزارة التضامن إعانات نقدية استثنائية بقيمة 3000 جنيه لبعض الأسر من محدودي الدخل، مشيرة إلى أن كافة المنح والمساعدات التي تقدمها الوزارة ضمن البرامج الموجهة للأسر من محدودي الدخل يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط التالي “moss.gov.eg”.

- وزارة التموين والتجارة الداخلية نفت ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية نتيجة زيادة أسعار البنزين، مُشددةً على استقرار أسعار السلع الأساسية بكافة المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي دون أي زيادات، بل وطرحها بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بنحو 15%، فيما تصل نسبة التخفيض إلى 25% لبعض السلع، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لعدة أشهر قادمة، مُشيرةً إلى تشديد الرقابة على كافة المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية وكذلك الأسواق بمختلف المحافظات لضبط المخالفات، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.

- وزارة التنمية المحلية، نفت زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامنًا مع تعديل أسعار منتجات البنزين، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، مؤكدة أن تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعي والسرفيس في كافة محافظات الجمهورية ثابتة كما هي دون أي زيادة.


- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نفى إعتزام الحكومة تخفيض سن المعاش للموظفين بالجهاز الإداري للدولة إلى 50 عامًا، وأنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن، موضحا أن أن السن القانوني للخروج على المعاش هو 60 عامًا، مُشددًا على أنه وفقًا لقانون الخدمة المدنية يتم منح الموظفين بالجهاز الإداري للدولة الحق في الخروج على المعاش المبكر -بشكل اختياري دون إجبار- وذلك بعد تجاوز سن الخمسين مع الحفاظ على الحصول على مستحقاتهم المالية المقررة قانونًا.. إضافة إلى المزايا التي يكفلها القانون للموظف إذا ما طلب الإحالة للمعاش المُبكر من حيث الترقية أو المزايا التأمينية.


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