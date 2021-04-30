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محافظ بني سويف يهنئ الرئيس بعيد العمال: وفقكم الله قائدًا للمسيرة الوطنية

الجمعة 30/أبريل/2021 - 04:23 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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بعث الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد العمال.

قال فيها: "يسعدني أن أتقدم لسيادتكم، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة بني سويف، بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة عيد العمال، أعاده الله سيادتكم وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار.. داعيًا المولى عزوجل، أن يوفقكم قائدًا للمسيرة الوطنية، وناصرًا للحق، وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها".

برقيات تهنئة
كما بعث محافظ بني سويف ببرقيات تهنئة لكل من: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وجبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، هنأهم خلالها بهذه المناسبة، سائلًا المولى أن يعيدها عليهم وعلى الشعب المصري بكل الأمن والرخاء والإستقرار.

البابا تواضروس

وكان محافظ بني سويف، قد بعث، أمس الخميس، برقية تهنئة لقداسة البابا "تواضروس الثاني" بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد، معربًا عن خالص التهاني لقداسته بهذه المناسبة السعيدة،وأن يعيدها على قداسته وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار، داعيًا الله أن تظل راية مصر عالية خفاقة.

القيادات القبطية

كما بعث محافظ بني سويف، ببرقيات تهنئة للقيادات القبطية، لكل من: الدكتورالقس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، وغبطة البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، ونيافة الأنبا توماس عدلي مطران الأقباط الكاثوليك "الجيزة، والفيوم، وبني سويف"، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط،

واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، حيث هنأهم فيها بعيد القيامة المجيد، متمنيا أن يعيد الله هذه المناسبة عليهم وعلى الشعب المصري بكل الخير والمحبة والسلام، وأن تظل راية مصر عالية وخفاقة.

القيادات الكنسية
وهنأ محافظ بني سويف، القيادات الكنسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة بني سويف بهذه المناسبة، حيث بعث ببرقيات تهنئة لكل من: نيافة الأنبا "غبريال" أسقف بني سويف، ونيافة الأنبا "اسطفانوس" أسقف ببا، ونيافة القمص"باسيليوس الأنبا بولا" دير الأنبا بولا بناصر، ونيافة القمص"فام الأنطوني "دير الأنبا انطونيوس بناصر"، ونيافة القمص "بولس فهمي" وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك ببني سويف،

والقس"أكرم ناجي" راعي الكنيسة الإنجيلية ببني سويف، والنائبة سهام بشاي عضو مجلس النواب، والنائبة ميرفت ميشيل عضو مجلس النواب، والنائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ، والنائب عماد خليل عضو مجلس النواب، والمهندس وصفى عبدالله وكيل وزارة التموين، متمنيًا أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليهم بكل الخير والرخاء على مصرنا الحبيبة.

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