تأجيل الانتخابات الفلسطينية واكتشاف سلالات جديدة من كورونا.. أبرز أحداث العالم في أسبوع

شهد العالم على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت 24 أبريل 2021، وحتى اليوم الجمعة 30 أبريل 2021:









الجيش الأمريكي يجري مناورات عسكرية قرب الحدود الروسية



أعلن الجيش الأمريكي، يوم السبت الماضي، في بيان، أنه سيجري تدريبات عسكرية بولاية ألاسكا شمال البلاد الشهر المقبل.



وتشمل المناورات مجموعة حاملة طائرات هجومية ونحو 15 ألف عسكري إضافة إلى 240 طائرة تابعة لمختلف صنوف الجيش.



وأضاف البيان، أن تدريبات Northern Edge 2021 المقررة في الفترة من 3 إلى 14 مايو في منطقة تشمل خليج ألاسكا، ستشارك فيها حاملة الطائرات النووية "ثيودور روزفلت" والسفن المرافقة لها.



ولم ترد أي تفاصيل عما إذا كانت واشنطن قد أبلغت موسكو مسبقا بخطط التدريبات وما إذا كان الجانب الأمريكي خلال تلك الفترة سيبقى على اتصال مع الجانب الروسي.











تونس تعلن اكتشاف سلالة جديدة من كورونا



أعلنت السلطات الصحية في تونس، عن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا في البلاد.



ووفقًا اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في تونس، شهد الفيروس 3 تغييرات حسب السلالة الجديدة المكتشفة.



وأوضحت اللجنة العلمية، أنها لا تستطيع تحديد مدى خطورة هذه السلالة إلا بعد متابعة الوضع الصحي للمصابين بها وعددهم 7 مرضى، وكيفية تطوره إضافة إلى مدى انتشارها في الولاية أو تنقلها إلى خارجها.











مصرع وزير النقل الأرجنتيني في حادث مروري



أعلنت السلطات الأرجنتينية، يوم السبت الماضي، مصرع وزير النقل ماريو ميونى، جراء حادث سير فى الطريق المؤدى لمدينة خونين التى تبعد 250 كيلومترا عن العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس.



وأفادت مصادر مطلعة، بأن الوزير الأرجنتيني كان يسافر وحده ويقود سيارته، دون أن تكشف تفاصيل عن ملابسات الحادث، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى".











حريق مستشفى ابن الخطيب



قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الأحد الماضي، إقالة وزير الصحة وإحالته للتحقيق، بعد حريق مستشفى في العاصمة بغداد.



وكانت مديرية الدفاع المدني بالعراق، قد أعلنت عن اندلاع حريق داخل مستشفى "ابن الخطيب" في "جسر ديالى" جنوب شرقي العاصمة بغداد.



وأفادت مصادر عراقية، بأن ‏الانفجار ناجم عن اشتعال اسطوانات الأوكسجين في مستشفى ابن الخطيب، فيما أكدت ذات المصادر اشتعال النيران في أقسام من المستشفى.









كورونا يحصد الأرواح في الهند



يبدو أن الوضع في الهند بشأن فيروس كورونا غير مستقر في ظل زيادة عدد الوفيات بها خلال الفترة الأخيرة، وسط ذعر المواطنين من الحالات المرتفعة الإصابات والوفيات.



وبسبب زيادة الوفيات، بدأت مساحات الدفن في النفاد بالعديد من المدن، حيث اشتعلت النيران في المحارق الجنائزية المتوهجة خلال الليل.



وقد أضحى الرمز الصارخ للأزمة في البلاد هو "المقابر المكتظة"، ومحارق الجثث المكدسة بالموتى، في مشاهد تعكس انهيار نظام الرعاية الصحية الهش بالفعل في الهند.









إصابة وزير الصحة الهندي بكورونا



أعلنت السلطات الصحية في الهند، يوم الثلاثاء الماضي، إصابة وزير الصحة راجيش بوشان، بفيروس كورونا المستجد،.



وجى تعيين راجيش بوشان في منصب وزير الصحة، في شهر يوليو الماضي، وحل محل وزير الصحة السابق بريتي سودان خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا الجديد.











الشيشان تمنح فلسطين شحنة لقاحات روسية



أعلن عوض الزعول ممثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لدى جمهورية الشيشان، عن منح الشيشان 20 ألف جرعة لقاح كورونا للشعب الفلسطيني.



وقال زعول إن أيماني قاديروف رئيسة صندوق الحاج أحمد قاديروف في الشيشان، أكدت أن شحنة اللقاحات ستصل خلال اليومين القادمين إلى فلسطين.



وأوضح أن 20 ألف جرعة لقاح للشعب الفلسطيني ستكفي لتلقيح 10 آلاف فلسطيني، مؤكدا أنه سيتم تسليمها لوزارة الصحة الفلسطينية.



وأشار الزعول إلى أن الشيشان قد قدمت الكثير لدعم الشعب الفلسطيني ووقفت إلى جانبه في كل الأوقات والمناسبات، وتأتي هذه اللقاحات بعد عدة تبرعات سابقة كان قد تقدم بها الصندوق.













بيرو تعلن اكتشاف سلالة جديدة من كورونا



أعلنت السلطات الصحية في بيرو، يوم الأربعاء الماضي، اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد.



من ناحية أخرى، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن سلالة كورونا الهندية، هي النسخة المتحورة من فيروس "كوفيد-19"، التي يشتبه في أنها المسؤولة عن إغراق الهند في أزمة صحية طاحنة، قد رُصدت في 17 دولة على الأقل.









تأجيل الانتخابات الفلسطينية



أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت رفضها إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس المحتلة، مجددا التأكيد على أن الانتخابات لن تجرى دون القدس.



وقال عباس في كلمته في مستهل اجتماع القيادة، مساء أمس الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، إن هذه ليست قضية فنية بل هي قضية سياسية، لذلك دعونا لهذا الاجتماع الهام لنتخذ القرار المناسب ولنحافظ على حقنا الكامل في القدس الشرقية ولنحافظ على حقنا في إجراء الانتخابات فيها ترشحا ودعاية وانتخابا.



وأشاد عباس بموقف شعبنا في القدس وبموقف الشعوب العربية التي وقفت إلى جانبنا في أحداث القدس التي أكدت أن "القدس لنا وليست لغيرنا".













قتلى ومصابون في انهيار جسر بإسرائيل



أفادت وسائل إعلام عدة بسقوط عشرات القتلى والمصابين في حادث التدافع في منطقة ميرون شمال إسرائيل كثيرون منهم في حالة حرجة.



وقع ذلك في انهيار جسر أثناء احتفالهم بعيد الشعلة في الخليل.



ويحتفل اليهود في إسرائيل وأنحاء العالم بعيد الشعلة والمعروف أيضًا باسم "لاج بعومر"، إشارة إلى اليوم الـ33 لتعداد الأيام بعد عيد الفصح.



وتتميز الاحتفالات بهذا العيد بإيقاد الشُعل تذكارًا لثورة "بار كوخبا" في القرن الثاني ميلاديًا ضد الرومان، حيث كان ذلك في عام 132 الميلادي، أي بعد مرور 62 عامًا على خراب "الهيكل المقدس الثاني"، حسب التعبير اليهودي.

