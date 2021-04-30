صحة كفر الشيخ : استقبال 450 حالة تسمم خلال الربع الأول من العام الجاري





قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن مستشفيات المحافظة العامة والمركزية إستقبلت 450 حالة تسمم خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 2021م.



وأضافت سلام، أن كفرالشيخ لم يكن بها قسم للسموم وكانت جميع الحالات يتم توجيهها إلى خارج المحافظة ومؤخرا تم إستحداث قسم للسموم بإدارة الطب العلاجي وتم تطبيق بروتوكول علاجي مناسب لحالات التسمم المختلفة على حسب الحالة مما أثر إيجابا على نسب الشفاء والتعامل السريع مع حالات التسمم.



وأوضحت سلام، أن 86% من الحالات تحسنت حالتهم عقب تلقيهم العلاج المناسب لحالتهم و4% فقط من الحالات تم تحويلهم إلى خارج المحافظة كما أن حالات الوفاة لم تتجاوز 2% من الحالات وتراوحت الحالات المتبقية بين هروب أو خروج حسب الطلب.



كما تقدمت الدكتورة سوسن سلام بالشكر لكل من الدكتورة إنتصار نظمي مسئول ملف السموم بالإدارة العامة للطب العلاجي والفرق الطبية بجميع المستشفيات العامة والمركزية داعية إياهم إلى بذل مزيد من الجهد لخدمة المريض والوصول بنسبة الشفاء إلى 100% من الحالات.