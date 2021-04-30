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عاجل - الزمالك يوقع عقوبة على ثنائي الزمالك بعد تراشقهم بالألفاظ

الجمعة 30/أبريل/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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تعادل الزمالك أمام المقاولون العرب بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وأكد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية المكلفة بإدارة الزمالك أن الثنائى محمود جنش ومحمد أبو جبل حارسا مرمى الفريق الأبيض تنتظرهم عقوبات في الساعات المقبلة.

وقال إبراهيم عبد الله في مداخلة هاتفية برنامج النجوم في رمضان مع عبر إذاعة الشباب والرياضة :" مينفعش حارس مرمى يشمت في مرض زميله ولا ينفع نشوف تراشق بالألفاظ والعبارات الغامضة بين حراس الزمالك".

وأضاف عضو اللجنة التنفيذية في الزمالك :"هناك عقوبات وقرارات ستصدر من إدارة الزمالك ضد جنش وأبو جبل بسبب أزماتهم الأخيرة".

وأكمل إبراهيم عبد الله :"ومينفعش بردو لاعب كرة يد كان بيلعب في الزمالك ورجع الأهلى بعد ماخد كل مستحقاته المقدرة بثلاثة مليون جنيه وخان الزمالك".

وتابع عضو لجنة الزمالك :" حزين لما يحدث في الزمالك ، نحن نحارب للحفاظ على الكيان ، تسلمنا النادى في أسوأ ظروف، وفرنا مبالغ لتسديد المستحقات المتأخرة ، والناس تستغل السوشيال للمتاجرة بالزمالك للحصول على أكبر مكاسب مادية".

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