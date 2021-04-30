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محطات مصيرية للأهلي في مايو

الجمعة 30/أبريل/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أصبح  النادي الأهلي على  بعد خطوات من تحقيق إنجازات جديدة خلال مايو المقبل  في 3 بطولات مختلفة خلال شهر مايو المقبل ، وذلك بعد الإعلان عن نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يفتتح الأهلي شهر مايو بمواجهة غزل المحلة على ملعب الأخير، بالإضافة إلى مواجهة  الاتحاد السكندري في الإسكندرية.

وتبدأ أولى محطات الأهلي القوية والتي ستحدد شكل المنافسة على لقب الدوري  يوم 10 مايو غريمه التقليدي الزمالك في مباراة هامة للفريقين بمسابقة الدوري العام، وبعدها بأيام يستعد المارد الأحمر لمواجهة صن داونز أحد يومي 14 أو 15 مايو على ملعب ستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسيصتدم الأهلي مع وادي دجلة في الدوري العام، قبل أن يطير إلى جوهانسبرج لملاقاة صن داونز في لقاء الإياب أحد أيام 21 أو 22 أو 23 مايو، وبعد ذلك يعود الأهلي إلى القاهرة لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري العام، قبل أن يطير إلى قطر مُجددً لمواجهة نهضة بركان المغربي في لقاء السوبر الإفريقي يوم 28 مايو.

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قرعة ربع نهائي الابطال ربع نهائي دوري الابطال القمة الدوري المصري الاهلي

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