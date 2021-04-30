محطات مصيرية للأهلي في مايو









أصبح النادي الأهلي على بعد خطوات من تحقيق إنجازات جديدة خلال مايو المقبل في 3 بطولات مختلفة خلال شهر مايو المقبل ، وذلك بعد الإعلان عن نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ومن المقرر أن يفتتح الأهلي شهر مايو بمواجهة غزل المحلة على ملعب الأخير، بالإضافة إلى مواجهة الاتحاد السكندري في الإسكندرية.





وتبدأ أولى محطات الأهلي القوية والتي ستحدد شكل المنافسة على لقب الدوري يوم 10 مايو غريمه التقليدي الزمالك في مباراة هامة للفريقين بمسابقة الدوري العام، وبعدها بأيام يستعد المارد الأحمر لمواجهة صن داونز أحد يومي 14 أو 15 مايو على ملعب ستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



